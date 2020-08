Dawid Podsiadło nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych i należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność. Jednak na portalach społecznościowych muzyk coraz częściej komentuje otaczającą go rzeczywistość. Tym razem zrobił jednak wyjątek i odniósł się do wydarzeń ostatnich dni podczas koncertu. Ze sceny zwrócił się do Kingi Dudy.

Dawid Podsiadło do Kingi Dudy: Taki ładny apel miałaś

Podczas tegorocznej odsłony koncertu "Męskie Granie" nie mogło zabraknąć Dawida Podsiadło. O występie muzyka jest już bardzo głośno. Wszystko dlatego, że artysta, wykonując swój otwór "Trofea", zwrócił się do Kingi Dudy, wplatając do piosenki dodatkowy wers. I tak fani wokalisty usłyszeli:

Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. Kinga, taki ładny apel miałaś. Taki ładny...

Muzyk odniósł się w ten sposób do bieżących wydarzeń w kraju, które są sprzeczne z tym, o co podczas kampanii prezydenckiej apelowała córka prezydenta. Kinga Duda powiedziała bowiem podczas wieczoru wyborczego:

Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzy, jaki ma kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popiera i kogo kocha. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługują na szacunek. Szanujmy się.

Przypomnijmy, że już wtedy narracja na temat osób LGBT+ miała w przestrzeni publicznej bardzo negatywny wydźwięk. Z pewnością przyczyniły się do tego wypowiedzi polityków, w tym prezydenta Andrzej Dudy, którzy powtarzali, że "LGBT to ideologia".

Wiele osób zwróciło uwagę, że Dawid Podsiadło odwołał się podczas koncertu do wypowiedzi Kingi Dudy nie przez przypadek. Te słowa to komentarz do aktualnych wydarzeń, jakie mają miejsce w Polsce. Chodzi zatrzymanie 48 demonstrujących, którzy pojawili się na Krakowskim Przedmieściu na demonstracji. Ta była efektem zatrzymania aktywistki na rzecz LGBT - Margot.

Na scenie w pewnym momencie pojawiła się też tęczowa flaga:

Myślicie, że Kinga Duda odpowie jakoś na te słowa?