W programach na żywo nieustannie dochodzi do zabawnych sytuacji. W trakcie emisji cały czas trzeba mieć się na baczności i uważać, by nie doszło do wpadki. Prowadzący często się przejęzyczają, mylą nazwiska gości lub zdarzają im się drobne wypadki. Tak właśnie stało się w niedzielnym odcinku ''Pytania na śniadanie'', którego gospodarzami byli Marzena Rogalska i Tomasz Wolny.

Marzena Rogalska zaliczyła wpadkę na antenie

Kilka lat temu w studiu ''Pytania na śniadanie'' doszło do przykrego incydentu. W trakcie trwania programu doszło do nieszczęśliwego wypadku. Iluzjonista, Pan Ząbek, demonstrował sztuczkę na Marzenie Rogalskiej, jednak coś poszło nie tak. Gdy prowadząca uderzyła w papierową torbę, gwoźdź wbił się jej w rękę. Niektórzy sądzili, że to wyreżyserowany element programu, jednak szybko okazało się, że to zdarzenie nie było zaplanowane. Potwierdziły to tylko słowa iluzjonisty - ''K***a, przepraszam. Przebiłem ci rękę''. Na szczęście sytuacja została opanowana, a prowadząca szybko wróciła do zdrowia.

Marzena Rogalska zdjęcie z programu

W niedzielnym odcinku ''Pytania...'' po raz kolejny doszło do wpadki z udziałem Marzeny Rogalskiej. Na szczęście była mniej drastyczna i nie trzeba było sięgać po pomoc lekarską. Gwiazda usiadła wygodnie na hamaku, który chwilę później się rozpadł. Być może był to tylko element scenografii nieprzystosowany do użytkowania. Zarówno Marzena Rogalska, jak i Tomasz Wolny wybuchli śmiechem. Z pewnością podobnie zareagowali widzowie przed telewizorami. Po chwili prezenterka uwolniła się z hamaka i kontynuowała program.

''Pytanie na śniadanie'' zdjęcie z programu

''Pytanie na śniadanie'' zdjęcie z programu