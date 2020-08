Córka Izabelli Scorupco porównała zdjęcia swoje i mamy. Mają na nich po 15 lat

Izabella Scorupco to nasza gwiazda eksportowa. Wszyscy pamiętamy jej rolę u boku Pierce'a Brosnana w filmie "Golden Eye" z 1995 roku. Aktorka od lat mieszka w Szwecji, gdzie ułożyła także swoje życie prywatne. Od roku jest ponownie mężatką - jej mężem został Karl Rosengren. To szwedzki biznesmen, który związany jest z branżą gier komputerowych. U boku ma także swoją córkę ze związku z Mariuszem Czerkawskim, Julię, oraz syna Jacoba (jest owocem miłości aktorki i Jeffrey'a Raymonda).

Izabella Scorupco w wieku 15 lat

Jej córka w tym roku skończyła 23 lata i wyrosła na piękną kobietę. Choć jest podobna do mamy, to ma nieco inny typ urody. Julia ma ciemniejsze włosy oraz czarne oczy. Wychowała się za granicą i rzadko odwiedzała nasz kraj jednak mimo to Polacy bardzo się nią interesują. Niedawno córka aktorki porównała zdjęcia swoje i mamy, na których obie są nastolatkami. Musimy przyznać, że choć Julia była ładną 15-latką, to różniła się od Izabelli. Gwiazda wyglądała bardzo dojrzale i poważnie jak na swój wiek. Jej córka za to prezentuje się jak typowa dorastająca dziewczyna. Aktorka była wymalowana i miała ułożone włosy, za to Julia pozuje w kolorowej piżamie i w zupełnie naturalnym wydaniu. Obie olśniewają urodą.

Izabella Scorupco, Julia Scorupco Screen z Instagram.com/ juliascorupco

Nie wiemy, czy Julia pójdzie w ślady mamy. Jak na razie z jej profilu możemy dowiedzieć się, że jest zakochana. Ze swoim partnerem związana jest od czterech lat. Widać, że jest bardzo szczęśliwa, a na każdym ze zdjęć zaraża pozytywną energią.