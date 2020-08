Publiczne pranie brudów pomiędzy Justyną Żyłą a jej mężem Piotrem rozpoczęło się w 2018 roku. Ona opublikowała na InstaStories wpis, w którym poinformowała, że się rozwodzą, a on wyprowadził się do kochanki. Później co jakiś czas pojawiały się w mediach nowe doniesienia na temat ich zakończonego już małżeństwa. Dowiedzieliśmy się od blogerki kulinarnej, że skoczek pakował swoje rzeczy w pośpiechu i ignorował dzieci. Ale to nie koniec. Niedawno Justyna opublikowała wiadomości ojca do córki Karoliny, w których pisał, że była żona "zawsze była brzydka".

Piotr Żyła dodał zdjęcie z nową partnerką

Piotr Żyła układa sobie życie z nową partnerką. Choć długo ukrywał związek, to już wiemy, że od kilku miesięcy spotyka się z gwiazdą serialu "19 plus", Marceliną Ziętek. Oboje unikają afiszowania się ze swoją miłością, jednak widać, że od kiedy wiadomo już, że są razem, robią drobne wyjątki. Na profilu na Instagramie gwiazdy sportu znalazło się ich wspólne zdjęcie. Nie pokazali jednak twarzy, bo nasunęli na nie czapki.

Hmmm wydaje mi się, że najlepiej w weekendowe upały czas spędzić w klimatyzowanym pomieszczeniu. Hmmm albo i nie. Miłego upalnego weekendu. Nad wodą albo gdzie tam i chcecie #pieter #w #duecie #woda #i #łogień - dodał.

Fani skoczka w komentarzach proszą idola, żeby przestał być już taki tajemniczy i żeby wreszcie oficjalnie pochwalił się zdjęciem z wybranką.

Nie bądź już taki tajemniczy Pieter... Pokażcie się razem.

Piotrze, pokaż się w końcu z tą piękną dziewczyną. Może emocje niektórym opadną.

Tak, tak, pokażcie się razem, nie ukrywaj tej ślicznotki - piszą.

Jednak niektórzy uważają, że Piotr Żyła przesadza. Niby pragnie prywatności, a dodaje zdjęcia z ukochaną i podkręca atmosferę wokół swojego życia prywatnego:

Skończcie ten kabaret - zaapelował jeden z użytkowników Instagrama.

Nie lepiej zachowuje się jego była żona. Niedawno udawała, że jest w związku ze studentem medycyny. Wyznawała mu uczucia i przytulała się do niego, jednak od razu wyłapaliśmy, że młody mężczyzna jest w związku z inną kobietą. Justyna Żyła później wydała oświadczenie i wytłumaczyła, dlaczego się tak zachowała.