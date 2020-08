W połowie czerwca wznowiono prace na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju". Współpraca Dody i reżyserki Marii Sadowskiej układa się świetnie, więc wszystko idzie tak, jak sobie wymyśliły. Już wiemy, kto pojawi się w obsadzie. Na ekranie zobaczymy m.in. Katarzynę Figurę i Paulinę Gałązkę. Pojawią się także aktorzy pochodzący z Włoch, w tym Giulio Berruti oraz Luca Molinari. Okazuje się, że rolę dostała także zwyciężczyni siódmej edycji "Top Model", Kasia Szklarczyk.

Zobacz wideo Jego też zobaczymy na ekranie

"Dziewczyny z Dubaju". Kasia Szklarczyk dołączyła do obsady

Kasia pochwaliła się radosną nowiną na Instagramie. Dodała zdjęcia z Dodą, Marią Sadowską oraz aktorami. Nie ukrywa, że jest zachwycona nową przygodą. Okazało się także, że od dawna marzyła o występie w filmie:

Marzenia są po to, aby je spełniać! A ja od dziecka marzyłam, żeby wystąpić na wielkim ekranie. Dziękuję za tę możliwość kochanym producentom @dodaqueen & Emil Stępień i reżyser @mariasadowska oraz całej ekipie filmowej. To była czysta przyjemność pracować z Wami! To również ogromne wyróżnienie grać z ikoną polskiej kinematografii - panią Katarzyną Figurą oraz z niesamowicie uzdolnioną i cudowną @paulina.galazka. Jestem zafascynowana aktorstwem i mam nadzieję, że to dopiero początek mojej przygodny z filmem! - napisała.

Fani modelki są bardzo zadowoleni, że zobaczą ją na ekranie. Gratulują jej także możliwości zaistnienia w świecie filmu. Jak poszło Kasi? Tego dowiemy się w styczniu, bo właśnie na wtedy planowana jest premiera produkcji Dody i Sadowskiej. Przypomnijmy, że jest to historia oparta na podstawie reportażu Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju", który ukazał się w 2018 roku. Autor opisał w książce losy Polek, które świadczyły usługi seksualne na Bliskim Wschodzie. Wśród nich miało nie brakować celebrytek i modelek, które za wysokie stawki i luksusowe przedmioty gotowe były wyjeżdżać do Dubaju w wiadomym celu. Doda i jej mąż, Emil Stępień, wykupili prawa do ekranizacji.