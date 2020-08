TVP Info opisuje spotkanie Gajosa i Pazury. Padło: "Wypier***aj". Pazura wyjaśnia

Kilka dni temu Janusz Gajos wziął udział w spotkaniu w Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Pol'and'rock. Znakomity aktor postanowił w swojej wypowiedzi nawiązać do wyborów prezydenckich oraz do osoby Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go "małym człowiekiem". Te słowa wywołały w niemałą burzę. Politycy PiS krytykowali Gajosa, a artyści śmiało wyrażają swoje wsparcie dla niego. Głos zabrali już między innymi Agnieszka Holland czy Daniel Olbrychski. Teraz portal TVP Info znów pisze o Gajosie, tym razem cytując słowa Cezarego Pazury.

Cezary Pazura: dziennikarz TVP Info dopuścił się manipulacji

Na stronie TVP Info pojawił się artykuł, który nosi tytuł: A Gajos mówi do mnie: »Wypier***aj«”. Pazura o spotkaniu z idolem z "Pancernych". Autor przywołuje w nim pierwsze spotkanie Cezarego z Januszem Gajosem. Anegdota jest znana nie od dziś i ma humorystyczny charakter. Sam Pazura postanowił skomentować to na swoim Instagramie.

Moi drodzy, przed chwilą w serwisie TVP Info pojawił się artykuł, w którym rzekomo od wielu lat wybitny polski aktor, Janusz Gajos, jest mi nieprzychylny. Najsłodsi, chcę to wszystko Wam opowiedzieć i sprostować - zaczyna.

Dalej podkreślił, że bardzo ceni sobie Janusza Gajosa.

Otóż dziennikarz, który dopuścił się tej manipulacji, oparł swoją tezę na anegdocie, którą od kilkunastu lat z wielkim powodzeniem opowiadam wszystkim. Pierwszą osobą, która wysłuchała tej anegdoty, była pani Magda Jethon i napisała ją w swojej książce. Kochani, powiem szczerze, że nie wiem, co powiedzieć, ale dla mnie Janusz Gajos jest wybitnym i najwybitniejszym w tej chwili żyjącym polskim aktorem.

Aktor opublikował również korespondencję mailową dziennikarza i swojej żony. Edyta Pazura wprost napisała:

Z całym szacunkiem, ale z pana pytań nie wynika, że pisze pan artykuł o vlogu, tylko szuka negatywnych historii związanych z Januszem Gajosem w kontekście ostatnich wydarzeń.

Bez komentarza - napisał.