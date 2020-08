Agata Buzek ma idealne warunki do tego, by wieść iście celebryckie życie. Nie dość, że jest córką znanego polityka, Jerzego Buzka, to dodatkowo może pochwalić się znakomitym talentem aktorskim i zmysłem artystycznym. Pomimo tego, gwiazda unika mediów i rzadko dzieli się elementami swojego życia prywatnego z fanami. Na Instagramie zamieszcza przeważnie posty dotyczące nowych projektów, w których przyszło jej brać udział. Tym razem to nie ona poinformowała o angażu w kolejnej produkcji, a zrobiła to za nią popularna reżyserka, Anna Kazejak. Współtwórczyni serialu "Plebania" ma dla sympatyków Agaty świetną wiadomość.

Agata Buzek zagra w nowym filmie

Agata Buzek rzadko pokazuje się na ściankach, dlatego każde pojawiające się w sieci zdjęcie aktorki jest na wagę złota. Tym razem wizerunek córki polityka mogliśmy ujrzeć w instagramowym wpisie Anny Kazejak, reżyserki, z którą Buzek ma okazję współpracować przy powstawaniu filmu "Erotica 2020". Ma to być opowieść o pięciu zagubionych kobietach, które borykają się z samotnością, znieczulicą społeczną i niezrozumieniem otaczającego je świata. Główną rolę w filmie zagra nie kto inny, jak sama Agata. Poznajcie znakomitą postać!

Powitajcie ją serdecznie - Mrs. B Erotica 2022 - czytamy na Instagramie Kazejak, która przy okazji pokazała jedno z najnowszych zdjęć Agaty Buzek.

Na fotografii widzimy, że aktorka nie musiała znacznie zmieniać swojego wyglądu do wykreowania tej konkretnej filmowej postaci. W innych produkcjach przechodziła większą metamorfozę.

Pod postem reżyserki pojawiły się pozytywne komentarze na temat Agaty.

Awww... Cudowna!

Już nie możemy doczekać się efektów tak świetnie zapowiadającej się współpracy obu zdolnych artystek.