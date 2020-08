Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez choć są zapracowani, każdą wolną chwilę starają się spędzać z dziećmi. Na instagramowym profilu zarówno piłkarza, jak i jego żony, można znaleźć wiele fotografii z pociechami. Przypomnijmy, że dzieci słynnej pary to Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina Dos Santos Rodriguez, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Ronaldo spędza zasłużone wakacje w rodzinnym gronie. Jak sam przyznał, nie ma lepszego sposobu na świętowanie swoich zwycięstw. Wtedy to Cristiano wraz z Georginą Rodriguez i dziećmi pozowali na luksusowym jachcie.

Cristiano Ronaldo spędza czas z dziećmi

Na instagramowym profilu piłkarza pojawiło się zdjęcie, na którym Ronaldo pozuje wspólnie z dziećmi. Wszyscy wyglądają oczywiście na bardzo szczęśliwych.

Czuję się kochany - czytamy w opisie zdjęcia.

Jak widać, dzieci uwielbiają przebywać w towarzystwie ojca. Zdjęcie udostępnione przez Ronaldo skomentowała sama Georgina Rodriguez.

Nie da się kochać bardziej - napisała partnerka piłkarza.

Modelka nie kryje się ze swoim uczuciem do piłkarza, który jeszcze do niedawna uchodził za dosyć kochliwego. Jeszcze niedawno pisaliśmy o ogromnym brylancie na palcu wybranki piłkarza. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy para postanowiła podsycić plotki o zaręczynach, jednak wygląda na to, że Cristiano i Georgina świetnie się ze sobą czują, a pierścionek będzie jedynie formalnością.

Niecierpliwie czekamy na bajkowy ślub.