Agnieszka Hyży zawodowo zajmuje się organizacją ślubów i nie bez powodu jest uznawana, za jedną z najlepszych specjalistek. W obecnej sytuacji rynek ślubny bardzo traci, a w związku z ostatnimi decyzjami rządu nie zapowiada się, że będzie lepiej. Już od 8 sierpnia zostaną wprowadzone nowe obostrzenia (w powiatach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza), które mają na celu zmniejszyć liczbę zakażeń. Teraz decyzję rządu skomentowała sama Agnieszka Hyży. Jakie jest jej zdanie?

Agnieszka Hyży komentuje decyzje rządu dotyczącą obostrzeń na przyjęciach weselnych

Przypomnijmy, że ograniczenia odnoszą się głównie do liczby gości. W powiatach, gdzie sytuacja jest najbardziej krytyczna, liczba zaproszonych osób dozwolona jest do 50, a w powiatach, gdzie sytuacja jest lepsza, ale nadal trudna do 100 osób. Dodatkowo wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zaleca, aby w uroczystości nie brali udziały seniorzy. Skąd taka decyzja? W ostatnim czasie wzrost zakażeń znacznie wzrasta, a najczęstsze ogniska są właśnie na weselach.

Sytuację skomentowała Agnieszka Hyży w rozmowie z portalem Fakt.pl.

Biorąc pod uwagę zdrowie osób starszych, nie potrafiłabym celebrować i bawić się wiedząc, że są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne.

Następnie dodaje, że warto przemyśleć o przełożeniu przyjęcia.

Można pomyśleć o zorganizowaniu czegoś w innym terminie, bezpieczniejszym dla nich.

Ma też pomysł na wersję dla seniorów. Z pewnością dziadkowie chcieliby być obecni na przysiędze młodej pary.

Łączenie "na żywo" podczas przysięgi małżeńskiej to dobry pomysł - dodaje.

