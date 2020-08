Małgorzata Kożuchowska ma na co dzień mnóstwo zajęć. Dzieli życie rodzinne i zawodowe, a także co chwilę mierzy się z nowymi wyzwaniami. Mimo to aktorka potrafi wygospodarować choć godzinę dla siebie samej. Gwiazda "Rodzinki.pl" doskonale wie, jak zadbać o swoją urodę, by zawsze wyglądać świeżo i młodo.

REKLAMA

Małgorzata Kożuchowska pozuje po zabiegu medycyny estetycznej

Na instagramowym profilu Małgorzaty Kożuchowskiej pojawiło się ostatnio zdjęcie zaraz po zabiegu kosmetycznym. Aktorka nie ma na sobie makijażu i wygląda bardzo promiennie. Jak dowiadujemy się z opisu pod fotografią, taki efekt daje oxybrazja w połączeniu z infuzją tlenową. Celem zabiegu jest mocne nawilżenie i dotlenienie. To wyjątkowo szybka metoda na poprawę kondycji i wyglądu skóry. Działanie widoczne jest od razu po zabiegu.

Regeneracja! Mocne nawilżanie i dotlenianie, czyli oxybrazja i infuzja tlenowa. I po godzinie mama jak nowa - napisała pod postem Kożuchowska.

Trzeba przyznać, różnicę widać gołym okiem. Małgosia wygląda kwitnąco. Podobnego zdania są obserwatorzy, którzy zasypali aktorkę komplementami.

Piękna i naturalna bez poprawek i filtrów. Ślicznie Pani Małgosiu.

Gosiaczek, wyglądasz młodo, jak na swój wiek. Odmłodziłaś się, pięknie wyglądasz.

Pięknie i naturalnie, Pani Małgosiu. W tych szalonych czasach rzadko która kobieta ma odwagę pokazać się bez makijażu. Uwielbiam naturalność - pisali zachwyceni obserwatorzy.

Nam również Małgorzata podoba się w takiej wersji!