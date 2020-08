Małgorzata Socha ostatnimi czasy była bohaterką wielu niepotwierdzonych newsów. Plotkowano, że aktorka ma koronawirusa, co uniemożliwiło jej pracę na planie nie tylko serialu "Przyjaciółki", ale również reaktywowanej po latach "Brzyduli". Wszystko wskazuje na to, że aktorka ma się świetnie. Wróciła do pracy, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych.

Małgorzata Socha wróciła na plan "Brzyduli"

Małgorzata Socha niezbyt często komentuje medialne doniesienia na temat swojego życia prywatnego. Tym razem było podobnie. Gdy spekulowano o chorobie aktorki, ta konsekwentnie milczała, co nie zmieniło się w sumie do dzisiaj. Teraz nie trzeba już niczego komentować, wystarczy spojrzeć! Małgorzata Socha zamieściła na Instagramie kilka nowych zdjęć z planu "Brzyduli".

Rozbawiona aktorka zrelacjonowała też chwile charakteryzacji, a także wspólne sceny z Krzysztofem Czeczotem. Na pierwszy rzut oka widać, że aktorka jest w świetnej formie. Oby tak dalej!

Przypomnijmy, że serial "Brzydula" wraca na ekrany polskich telewizorów po ponad 10 latach przerwy. Małgorzata Socha wcieli się w kultową już postać Violetty Kubasińskiej. Pierwsze odcinki nowej serii będziemy mogli zobaczyć już we wrześniu. Będziecie oglądać?

Małgorzata Socha instagram.com@malgosia_socha

