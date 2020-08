Cameron Diaz zdradziła, dlaczego zrezygnowała z aktorstwa. "Oddałam część mojego życia innym ludziom"

Cameron Diaz niezaprzeczalnie jest jedną z największych hollywoodzkich gwiazd. W jej filmografii znajdziemy mnóstwo znanych i wspaniałych produkcji, które jeszcze na długie lata zagoszczą w sercach widzów. Jednak ciągłe bycie na świeczniku, ciężka praca i niewyobrażalne zainteresowanie mediów sprawiły, że Cameron podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji swojego życia. Zdecydowała się zakończyć aktorską karierę i poświęcić się najbliższym. Pod koniec 2019 roku Diaz została mamą i urodziła pierwsze dziecko. W końcu po kilku latach zdecydowała się otwarcie opowiedzieć o powodach, które kierowały nią w najgorętszym okresie.

Cameron Diaz o zrezygnowaniu z aktorstwa

47-latka udzieliła wywiadu swojej bliskiej koleżance po fachu, Gwyneth Paltrow. W programie "In Goop Health: The Sessions" zdradziła, że była to świadoma decyzja, której efektów bardzo potrzebowała. Gwiazda nie miała czasu na życie prywatne.

Pracowałam bardzo ciężko przez bardzo długi czas. Nie zrobiłam miejsca na życie prywatne - mówiła.

Była aktorka opowiedziała również o tym, że czuła się bardzo przytłoczona.

Zatrzymałam się i naprawdę spojrzałam na moje życie. Kiedy kręcisz film… należysz do nich. Miesiącami pracujesz przez 12 godzin dziennie i nie masz czasu na nic innego. Zdałam sobie sprawę z tego, że oddałam część mojego życia innym ludziom. Musiałam odebrać je z powrotem i wziąć odpowiedzialność za moje życie.

Wszystko zmieniło się, kiedy Cameron poznała swojego przyszłego męża, Benjiego Maddena.

Wzięliśmy ślub praktycznie natychmiast, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu musimy to zrobić.

Myślicie, że Diaz wróci jeszcze na plan filmowy?