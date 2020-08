Agata Rusak zdobyła popularność, dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". W show prowadzonym przez Martę Manowską była wybranką Łukasza Sędrowskiego, z którym zaręczyła się w finałowym odcinku produkcji. Po kilku miesiącach od zakończenia emisji programu para ogłosiła jednak rozstanie. Agata do tej pory nie wyjawiła szczegółów swojego życia uczuciowego i nie zdradziła, czy jej serce należy już do innego mężczyzny. Jedno jest pewne - kobieta przeszła wizerunkową metamorfozę, a internauci są zachwyceni jej wyglądem. Dodatkowo Rusak zaimponowała fanom swoją empatią i chęcią niesienia pomocy. Sami zobaczcie!

Agata z "Rolnik szuka żony" pomaga potrzebującym

Rusak wciąż utrzymuje wirtualny kontakt ze swoimi fanami, co jakiś czas publikując instagramowe posty. Co była uczestniczka piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" pokazała tym razem? Agata lubi pomagać i zachęca do tego innych. Była narzeczona Łukasza Sędrowskiego oddała krew potrzebującym i udostępniła zdjęcie tuż po bohaterskim czynie. Fani są zachwyceni nie tylko jej postawą, ale również urodą. Spójrzcie tylko na jej patriotyczny t-shirt!

'Oddając krew, ratujesz ludzkie życie. Poza tym pomaganie jest fajne - czytamy na profilu Rusak.

Pod postem nie zabrakło pozytywnych komentarzy od użytkowników Instagrama, którzy docenili gest kobiety.

Cudnie, że to robisz!

Brawo!

Piękne ujęcie urokliwej kobiety - piszą internauci, prawiąc Agacie komplementy.

Zgadzacie się z opinią fanów Rusak, że ze zdjęcia na zdjęcie jest coraz piękniejsza?