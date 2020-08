Wiktoria Gąsiewska kusi w stroju z głęboko wyciętym dekoltem. Zauroczeni internauci: Najładniejsza gwiazda młodego pokolenia!

Tegoroczne wakacje będą zupełnie inne niż się spodziewaliśmy. Wiele gwiazd zrezygnowało z wypraw w odległe rejony egzotycznych krajów i zdecydowało się zostać w równie urokliwej Polsce. Adam Zdrójkowski i Weronika Gąsiewska wybrali się razem na romantyczny wypad do znanego miasta, aby zwiedzić jego historyczne rejony, ale także odpocząć w blasku słońca. Przy okazji młoda aktorka zaprezentowała świetną sylwetkę.

REKLAMA

Weronika Gąsiewska pochwaliła się figurą

Para aktorów postanowiła udać się do Wałbrzycha, a konkretnie do Zamku Książ. Zdradził to sam Adam, publikując romantyczne zdjęcie z ukochaną. Trzeba przyznać, że sceneria jest wyjątkowo bajkowa.

Zamek Książ dalej skrywa wiele tajemnic - napisał tajemniczo.

ZOBACZ TAKŻE: Wiktoria Gąsiewska pokazała nowy tatuaż. "Kto Cię tak skrzywdził?". W obronie ukochanej stanął Adam Zdrójkowski

Wiktoria również pochwaliła się wakacyjnymi ujęciami. Jednak na jej zdjęciach pozuje sama aktorka w mocno wyciętym kostiumie kąpielowym. 21-latka upodobała sobie strój z bardzo głębokim dekoltem oraz fasonem, który podkreśla jej świetną figurę.

Z dala od zgiełku miasta... Cisza, spokój i nasza piękna Polska - czytamy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiktoria Gąsiewska zachwyca burzą blond loków, a internauci porównują ją do Shakiry. Zwrócili też uwagę na jej usta

Aktorka zachwyciła swoich obserwatorów. Lawina komplementów zalała jej profil.

I nasz piękna Wiktoria.

Najładniejsza i najlepsza gwiazda młodego pokolenia! Ogień.

Cudownie wyglądasz w tym stroju - pisali.

Was również zachwyciła?