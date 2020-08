6 sierpnia miało miejsce posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Andrzej Duda złożył uroczystą przysięgę i ponownie objął urząd prezydenta RP. Podczas zaprzysiężenia towarzyszyły mu żona oraz córka. Obie panie postawiły na eleganckie stylizacje, jednak skrajnie od siebie różne. Zobaczcie zresztą sami.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Kinga Duda nie mówiła, gdzie pracuje w Londynie. Teraz ujawniła informacje. Wiemy, ile mogła zarobić

Agata Duda i Kinga Duda na zaprzysiężeniu prezydenta

Decyzją obywateli wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. W walce o reelekcję wygrał w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim z wynikiem 51,03 % głosów. W czwartek, na sali sejmowej odbyło się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Andrzej Duda złożył oficjalną przysięgę.

Agata Duda i Andrzej Duda East News

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg - mówił prezydent.

Agata Duda i Andrzej Duda East News

Na sali sejmowej pojawili się przedstawiciele rządu z Mateuszem Morawieckim na czele. Nie zabrakło również najbliżej rodziny prezydenta. Agata Duda postawiła na białą, klasyczną garsonkę, a także buty na niewysokim obcasie. Do kompletu dobrała małą, czerwoną kopertówkę. Musimy przyznać, że to dość niekonwencjonalne połączenie jak na pierwszą damę. Para prezydencka nie zapomniała też o maseczkach ochronnych. Tuż za żoną prezydenta siedziała dawno niewidziana Kinga Duda. Córka prezydenta w przeciwieństwie do mamy wybrała czarny kostium składający się z bluzki i spódnicy za kolano. Całość stylizacji dopełniał biały kołnierz.

Kinga Duda East News

Udana stylizacja?

Kinga Duda East News