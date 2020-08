Dr. Dre i Nicole Young zdecydowali się rozstać po 24 latach małżeństwa. Para doczekała się siedmiorga dzieci. Muzyk po zakończeniu kariery zainwestował zarobione pieniądze w kilka bardzo udanych biznesów, w tym słynne słuchawki Beats by Dre, na których dzięki współpracy z Apple zarobił prawdziwy majątek. Zagraniczne media spekulują, że powodem rozpadu małżeństwa mogła być zdrada. Póki co para nie komentuje rozwodu, a oficjalną przyczyną rozstania mają być "różnice nie do pogodzenia". Wydawało się, że to będzie szybki rozwód, ale Nicole złożyła pewne dokumenty.

Nicole Young chce podważyć intercyzę

Żona rapera złożyła dokumenty, w których twierdzi, że pod presją podpisała umowę przedmałżeńską w 1996 roku. Portal TMZ dotarł do dokumentów, które złożyła Nicole Young.

Byłam niezwykle niechętna, oporna i bałam się podpisać umowę, poczułam się przyparta do muru. Biorąc pod uwagę niezwykłą presję i zastraszenie ze strony Andre, nie pozostało mi nic innego, jak zatrudnić prawnika i niechętnie podpisałam umowę na krótko przed naszym małżeństwem - wyjaśnia w papierach Nicole.

Żona Dr. Dre napisała, że dwa lata po ślubie jej mąż porwał intercyzie na znak swojego oddania i głębokiego uczucia.

Andre przyznał mi, że było mu wstyd, iż zmusił mnie do podpisania umowy przedmałżeńskiej i podarł kilka kopii na moich oczach. Od dnia, w którym podarł umowy, oboje zrozumieliśmy, że nie było żadnej intercyzy i że jest ona nieważna - stwierdziła.

Osoba z otoczenia Dr. Dre powiedziała, że raper nigdy nie unieważnił intercyzy i jej nie podarł, dlatego roszczenia jego żony są nieuzasadnione.

Jeśli sąd uzna, że Nicole Young ma rację, to otrzyma połowę majątku Dr. Dre, czyli około 500 mln dolarów.

