Vanessa Paradis i Johnny Depp poznali się w 1998 roku i przez 14 lat tworzyli zgraną parę. Nie zalegalizowali związku, twierdząc, że i tak czują się jak małżeństwo, a "dokument" nie jest im do niczego potrzebny. Doczekali się dwójki dzieci: Lily-Rose Depp oraz Jacka Deppa. 21-letnia córka aktorskiej pary poszła w ich ślady i często pojawia się w mediach. Za to 18-letni syn stara się unikać blasków fleszy i żyć z dala od show-biznesu. Ostatnio fotografom udało się go uchwycić w towarzystwie modelki.

Jack Depp na randce

18-letni syn aktorskiej pary wybrał się na spacer po ulicach Londynu w towarzystwie Camille Jansen. Francuska modelka jest o dwa lata starsza od Jacka i stawia pierwsze kroki w modelingu. Młody Depp wybrał na spotkanie z Jansen szeroką jeansową koszulę i obszerne spodnie.

Rodzina Jacka Deppa

Rodzice Lilly-Rose i Jacka rozstali się w 2012 roku. Johnny rok wcześniej poznał na planie zdjęciowym Amber Heard i to dla niej zostawił francuską piosenkarkę. Johnny i Amber w 2015 roku stanęli na ślubnym kobiercu, jednak trzy lata później postanowili się rozwieść. O ich burzliwym związku zrobiło się głośno przez sprawę w sądzie.

Na szczęście Vanessa Paradis odnalazła swoją drugą połówkę. Dwa lata temu poślubiła Samuela Benchetrita, francuskiego scenarzystę i reżysera.

Jak myślicie, do kogo jest podobny Jack Depp?