Kamil Grosicki ma za sobą wakacje z Dominiką Grosicką. Para wypoczywała w Chorwacji, a po powrocie piłkarz pochwalił się wspólnym zdjęciem z zagranicznego wyjazdu. Zakochani pozują na tle pięknego basenu otoczonego palmami. Oboje ubrani są elegancko, ale w ich stylizacjach można doszukać się odrobiny luzu. Widać, że para lubi bawić się modą. Jak to jednak bywa z eksperymentami, nie wszystkim przypadają do gustu ich efekty. Podobnie było i tym razem.

Kamil Grosicki skrytykowany za odważną stylizację

Obserwatorzy szczególnie skupili się na wyglądzie Kamila, a dokładniej - na jego czerwonych spodniach. W komentarzach pod zdjęciem nie zabrakło słów krytyki. Czy słusznej?

Rzeczywiście czerwień rzuca się w oczy, ale czyż nie o to właśnie chodzi, by się wyróżniać? My uważamy, że w kwestiach mody nie należy się ograniczać i po prostu nosić to, co się lubi. Odmiennego zdania są niektórzy internauci, oczywiście wszyscy to samozwańczy specjaliści od stylu.

Szacun, ale stylówka tragedia, proszę pana

Patrząc na spodnie, to pachnie mi to lgbt. Osobiście cię szanuję, Grosik, ale reszta to przesada

Nie, żebym się przy******lał ani żaden ze mnie znawca mody i w ogóle moje zdanie się nie licz,y, ale panie Kamilu te spodnie to trochę wieś. Choć u mnie w Nowym Jorku to by pan się w tłum wpasował idealnie - pisali pod zdjęciem obserwatorzy.

Tu musimy przyznać rację. Być może to po prostu kwestia naszej mentalności. A Nowy Jork to całkiem modna wieś. Obserwatorom życzymy szerszych horyzontów, a Grosickim... dystansu do wypowiedzi obserwatorów czy, jak kto woli, znawców mody.