Pierce Brosnan to jeden z najbardziej popularnych aktorów Hollywood. Rolę Jamesa Bonda otrzymał nie tylko przez wzgląd na swój talent, ale również urodę, której fanek nie brakuje na całym świecie. Gwiazdor jednak nie wykorzystuje atrakcyjnego wyglądu do podbojów miłosnych, ponieważ od dwudziestu sześciu lat trwa w szczęśliwym związku. Jego wybranką jest Keely Shaye Brosnan, amerykańska dziennikarka, prezenterka telewizyjna oraz producentka. Para świętowała wczoraj, 4 sierpnia, dziewiętnastą rocznicę ślubu!

Pierwsza miłość Pierce'a Brosnana

Pierce Brosnan, gwiazdor Hollywood, któremu sławy i kariery aktorskiej mogłoby zazdrościć gros osób, nie miał łatwego życia. Będąc małym chłopcem, przeżył rozstanie rodziców, które mocno wpłynęło na jego psychikę oraz dalszy rozwój. Większość dzieciństwa spędził u krewnych, ponieważ zostawiona przez ojca matka musiała wyjechać do Londynu, by zarobić na chleb. Pierce dopiero w wieku 11 lat zamieszkał razem z rodzicielką, jednak zmagał się wówczas z dyskryminacją w szkole. Rówieśnicy szykanowali go za jego pochodzenie i irlandzki akcent. Pasja do aktorstwa pojawiła się w jego życiu nieco później, a zaszczepił ją w nim ojczym.

Brak poczucia przynależności do rodziny w dzieciństwie odbił się na dalszym życiu aktora, który pragnął stabilizacji i nigdy nie podążał za hollywoodzką modą krótkotrwałych związków oraz ciągłej zmiany partnerów. Do kwestii uczuciowych Pierce podchodzi bardzo dojrzale. W 1980 roku poślubił swoją wielką miłość, Cassandrę Harris. Aktorka miała dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, a w 1983 roku urodziła ich wspólnego syna, Seana Brosnana. Po jedenastu latach szczęśliwego i spokojnego życia nad rodziną Pierce'a zawisły czarne chmury. Żona gwiazdora zmarła po długiej walce z rakiem jajników i tym samym osierociła troje dzieci, z których dwoje aktor adoptował tuż po jej śmierci.

Pierce Brosnan, Cassandra Harris East News

Wzorowe małżeństwo

Brosnan długo opłakiwał utratę ukochanej. W przejściu żałoby pomogło mu zawarcie znajomości z Keely Shaye Smith, amerykańską dziennikarką, którą poznał w 1994 roku podczas wakacji w Meksyku. Oboje znaleźli się na tej samej imprezie na plaży. Po kilku dniach udali się na pierwszą randkę i od tego momentu nie opuszczają się na krok. W międzyczasie Brosnan dostał angaż w światowym hicie kinowym o Jamesie Bondzie. Zagwarantował ukochanej transport we wszystkie miejsca, w których odbywały się plany zdjęciowe. Wszystko po to, by spędzić z Keely jak najwięcej czasu. Para pobrała się 4 sierpnia 2001 roku, a o swojej dziewiętnastej rocznicy ślubu postanowiła wspomnieć w mediach społecznościowych.

Szczęśliwej rocznicy ślubu, Keely... Moja brązowooka dziewczyno, jeśli zostanę w tyle, zaczekaj na mnie... jak zawsze, moja miłości - czytamy w romantycznym wpisie na Instagramie aktora.

Takiej miłości mogliby pozazdrościć im niejedni małżonkowie. Pierce i Keely są ze sobą od ponad dwóch dekad, a nadal nie szczędzą sobie nawzajem naturalnie płynącej z serca czułości, którą widać nawet na zdjęciach paparazzi. Choć niektórzy twierdzą, że zgodnie z "tradycją" hollywoodzkich gwiazdorów, aktor powinien wymienić żonę na lepszy i młodszy model, Brosnan konsekwentnie trzyma się wyznawanych od lat wartości i nie interesuje go powierzchowność. Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że Keely jest jego "Gwiazdą Północną", która oświetla mu drogę.

Pierce Brosnan, Keely Brosnan Instagram/ @piercebrosnanofficial

Szczególne wsparcie od Keely aktor miał okazję otrzymać w 2013 roku. To właśnie wtedy zmarła adoptowana przez niego córka pierwszej żony, Charlotte. W wieku 42 lat przegrała walkę z rakiem. Kolejna trauma mocno odbiła się na życiu Pierce'a, który w tym samym czasie dodatkowo zmagał się z nałogami najstarszych synów, pomagając im wyjść na prostą.

Mamy nadzieję, że nad rodziną filmowego Jamesa Bonda już zawsze będzie świeciło słońce. Życzymy szczęścia, bo wytrwałości zarówno Pierce, jak i Keely, mają chyba dużo.