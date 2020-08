Spotkanie w ramach akcji ''Nie boję się'' za nami. Przetakiewicz olśniła, ale wszyscy patrzyli na ciężarną Kurdej-Szatan

Niedawno miała miejsce premiera debiutanckiej książki Joanny Przetakiewicz pod tytułem ''Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu''. Projektantka przedstawiła w niej prawdziwe historie kobiet, które odważyły się poruszyć tematy przemocy domowej, agresji seksualnej, a także poniżenia i upodlenia ze strony najbliższych. Równolegle gwiazda zainicjowała akcję ''Nie boję się''. To pierwsza i największa kampania społeczna skierowana do kobiet, które głośno mówią o swoich problemach. Na spotkaniu prasowym poświęconym akcji pojawiło się kilka znanych gości.

Spotkanie prasowe w ramach akcji ''Nie boję się''

Akcja ''Nie boję się'' skierowana jest do wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, wykształcenia, zawodu czy pochodzenia. #NIEBOJESIE to kampania społeczna dla kobiet w Polsce, które chcą powiedzieć: nie boję się mówić o problemach, nie boję się walczyć o marzenia, nie boję się być szczęśliwa. Celem kampanii jest dodanie odwagi, siły i zainspirowanie kobiet do dokonywania zmian. Naukowcy uważają, że aby dokonać zmiany, trzeba najpierw zacząć o niej mówić. Opowiedzenie na głos o tym, co nas spotkało, uwalnia. To pierwszy krok do bycia szczęśliwą.

Dlatego w ramach akcji kobiety udostępniają na swoich kanałach społecznościowych zdjęcia z gestem uniesionej ręki na znak kobiecej siły oraz oznaczeniem #niebojesie. Ostatnio w ramach akcji odbyło się spotkanie prasowe. Pojawiły się na nim Joanna Przetakiewicz, Barbara Kurdej-Szatan, Magdalena Lamparska, Barbara Pasek, a także Paulina Koziejowska. Nie zabrakło również liderek ruchu Ery Nowych Kobiet.

Barbara Kurdej-Szatan zaangażowała się w akcję. Era Nowych Kobiet oferuje specjalną, zamkniętą grupę o nazwie: „Nie boję się - Era Nowych Kobiet”, w której kobiety mogą dzielić się swoimi historiami i wzajemnie wspierać.

Czym jest Era Nowych Kobiet?

Era Nowych Kobiet to ruch społeczny, który zrzesza kobiety na całym świecie w celu wzajemnego wsparcia, współpracy, motywacji i solidarności. Inicjatorką jest Joanna Przetakiewicz, która wielokrotnie podkreślała, że kobiety powinny trzymać się razem. W ramach Ery Nowych Kobiet powstają wydarzenia, spotkania i warsztaty, podczas których przedstawicielki płci pięknej mogą postawić na wewnętrzny rozwój. Założycielka La Manii stworzyła przestrzeń, w której kobiety nie boją się mówić o smutkach, troskach i problemach.

Na wydarzeniu zjawiła się również Paulina Koziejowska.