Jennifer Lopez od lat podbija sceny na całym świecie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Latynoska piosenkarka zyskała wierną rzeszę fanów, a na jej koncertach pojawiają się ludzie w każdym wieku. Sukces nie namieszał jej w głowie, a gwiazda wciąż utrzymuje bliskie relacje z siostrami. Ostatnio pochwaliła się rodzinnym zdjęciem w mediach społecznościowych, a wszystko z okazji Dnia Siostry. Widać między nimi podobieństwo?

Jennifer Lopez pozuje z siostrami

Jennifer Lopez ma dwie siostry - Leslie i Lindę. Wszystkie trzy są ze sobą blisko związane i chętnie spędzają wspólnie czas. Młodsza siostra gwiazdy, Linda, jest dziennikarką. Współpracowała z ''E! News'', a także próbowała swoich sił na szklanym ekranie. Prowadziła program ABC ''America This Morning''. Jennifer i Linda prowadzą aktywny tryb życia. Chodzą wspólnie na siłownię i wzajemnie się motywują.

Z kolei starsza siostra gwiazdy, Leslie, jak ognia unika błysku reflektorów. Zdobyła muzyczne wykształcenie i uczy w szkole społecznej na Bronksie.

Jak widać nie tylko J.Lo ma artystyczną duszę! Na opublikowanych zdjęciach widać podobieństwo między siostrami. O ich relacji z czułością opowiadała Linda w rozmowie z Oprah Winfrey. Siostra piosenkarki wspominała, że poszła na otwarcia restauracji Madre’s Jennifer w Pasadenie w Kalifornii, a przed budynkiem ustawiła się kolejna fanów.

Nie wiem, dlaczego mnie to rozśmieszało, myślę: „Wszyscy ci ludzie są tutaj, aby zobaczyć moją głupią siostrę”. To jedyna myśl, która przychodziła mi do głowy. Tak, nie mogę uwierzyć, że to są ludzie, którzy są tutaj, aby zobaczyć Jen, moją głupią siostrę, która biegała w bieliźnie po naszym domu, kiedy byliśmy mali - wyznała.

