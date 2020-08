Jakub Rzeźniczak cztery lata temu ślubował przed ołtarzem miłość aż po grób Edycie Zając. Niestety, ich uczucie nie przetrwało próby czasu. W październiku (była?) żona piłkarza potwierdziła w "Dzień Dobry TVN", że podjęli decyzję o rozstaniu. Jednym z powodów rozpadu małżeństwa miał być romans Rzeźniczaka, którego owocem jest 3-letnia córka. Były piłkarz Legii Warszawa długo ukrywał swoje dziecko przed światem.

Jakub Rzeźniczak o Edycie Zając

Jakub Rzeźniczak od pół roku układa sobie życie obok pięknej modelki, Magdaleny Stępień, która zasłynęła dzięki występowi w programie "Top Model". Choć relacja tych dwoje również należała do burzliwych, wszystko wskazuje na to, że kryzys został zażegnany na dobre. Kuba i Magda odnaleźli wspólną pasję w treningach, które chętnie relacjonują w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że Rzeźniczak zaraził Stępień pasją do sportu, a ona w zamian serwuje mu korepetycje z netykiety i uczy go poruszania się w mediach społecznościowych. We wtorek para zorganizowała live na Instagramie, podczas którego wspólnie odpowiadali na pytania fanów. Nietrudno się domyślić, że większość z nich dotyczyła byłej żony Jakuba Rzeźniczaka, Edyty Zając, której tematu piłkarz od prawie roku starał się nie poruszać. To chyba pierwszy raz, kiedy Rzeźniczak tak otwarcie wspomniał o rozwodzie z Zając. W odpowiedzi na liczne komplementy pod adresem Edyty, Jakub powiedział krótko:

Moja żona była piękna, ale już jej nie ma, poza tym wygląd to nie wszystko. Ja jestem brzydki i co? I żyję - słyszymy na nagraniu.

Ciekawym wątkiem poruszonym podczas rozmowy z fanami była także spektakularna przemiana Magdy, która obecnie wygląda zupełnie inaczej, niż w momencie udziału w programie "Top Model". Jeden z fanów zauważył, że Stępień wyładniała i chciał poznać sekret jej urody:

Co zrobiłaś z twarzą, że teraz jesteś taka ładna, a w "Top Model" nie byłaś?

Kuba przeczytał Magdzie pytanie i zanim fani usłyszeli odpowiedź modelki, Rzeźniczak przyznał, że sam nie był entuzjastą jej urody sprzed lat:

To samo Magdzie mówiłem. Mi w "Top Model" nie podobała się, ale teraz jestem zakochany i zauroczony tą urodą.

Stępień ostatecznie zdradziła sekret swojej urody obserwatorom na Instagramie. Okazało się, że jej przepis na piękny wygląd jest bardzo prosty:

Przestałam chodzić na solarium i palić papierosy. To tyle. A jeśli chodzi o figurę, to od 2-3 dni trenuję, wcześniej nie robiłam nic. Mam taką przemianę materii, że nie muszę ćwiczyć. Teraz robię to bardziej dla zdrowia i żeby dorównać Kubie formą. Jeszcze mi daleko, ale biegnę za nim, jak mogę!

Cóż, pozostaje tylko zazdrościć genów!