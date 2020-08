Agnieszka Włodarczyk w "patriotycznym" dresiku na przejażdżce rowerowej z nowym ukochanym. Wybrali się do restauracji

Agnieszka Włodarczyk po głośnym rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem unikała medialnych zwierzeń na temat swojego życia uczuciowego. Celebrytka kilka dni temu zdobyła się jednak na to, by przedstawić światu nowego partnera. Szczęśliwym wybrankiem aktorki jest Robert Karaś, mistrz i rekordzista świata w triathlonie. Zakochani opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, zbierając pod fotografią mnóstwo pozytywnych komentarzy i gratulacji. Gorąca show-biznesowa para przestała się ukrywać i chętnie razem spędza czas. Paparazzi przyłapali Agnieszkę i Roberta na spontanicznym wypadzie do restauracji. Oboje przybyli na miejsce na rowerze.

Agnieszka Włodarczyk z nowym partnerem na rowerze

Niedawno potwierdzony związek Włodarczyk i Karasia jest idealnym obiektem dla fotoreporterów, którzy już zdążyli przyłapać zakochanych na codziennych aktywnościach. Choć rowerowa wycieczka może wydawać się zwykłą czynnością, to przejażdżka na jednośladzie z mistrzem świata w triathlonie już brzmi zupełnie inaczej. Myślicie, że aktorka nadążyła za ukochanym sportowcem? Robert Karaś, jak przystało na dżentelmena, puścił swoją wybrankę przodem. Agnieszka na spontaniczny wypad do restauracji założyła dresik w patriotycznych barwach.

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś Plotek Exclusive

Aktorka zadbała o swoje bezpieczeństwo, zakładając kask ochronny. Jej nowy partner natomiast postawił na lżejsze nakrycie głowy, wybierając ciemną personalizowaną czapkę z daszkiem. Dżinsy i biały t-shirt idealnie pasowały do luźnej stylizacji Agnieszki.

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś Plotek Exclusive

Zakochanym życzymy wytrwałości!