Królowa Elżbieta II od lat cieszy się niebywałą sympatią poddanych. Świadczą o tym chociażby mniej lub bardziej oryginalne pamiątki przedstawiające jej wizerunek. Urodziny monarchini to wydarzenie, którym żyją niemal całe Wyspy Brytyjskie. Można powiedzieć, że pewnym sensie szlaki królowej Elżbiecie II przetarła jej matka Elżbieta Bowes-Lyon. Nie bez powodu prasa nazwała ją Królową Matką.

Królowa Matka przyszła na świat 120 lat temu

Elżbieta Bowes-Lyon urodziła się 4 sierpnia 1900 roku. Wczesne dzieciństwo spędziła w położonym na północ od Londynu hrabstwie Hertfordshire. Uczyła się w domu i mając zaledwie 10 lat biegle posługiwała się językiem francuskim. W dniu jej 14 urodzin wybuchła I wojna świata. Wówczas Zamek Glamis należący do rodziny Elżbiety został przemianowany na szpital. Bowes-Lyon była za młoda, by pracować jako pielęgniarka, ale i tak pomagała personelowi w opiece nad pacjentami. Co ciekawe, w dorosłym życiu została tytularnym dowódcą służby pielęgniarskiej w Wielkiej Brytanii.

Królewski ślub East News

W 1923 roku Lady Elżbieta poślubiła księcia Alberta. Arystokrata był dopiero czwarty w kolejce do tronu, ale niespodziewanie został królem w 1937 roku po tym, jak jego starszy brat Edward VIII abdykował, by poślubić amerykańską rozwódkę. Albert przyjął imię Jerzego VI. Wraz z Elżbietą doczekali się dwóch córek: późniejszej królowej Elżbiety II i księżniczki Małgorzaty. W czasie "dziwnej wojny" królowa została przeszkolona z obsługi rewolweru w obawie przed nieuchronną inwazją. Mówi się, że Adolf Hitler nazwał ją "najbardziej niebezpieczną kobietą w Europie", ponieważ postrzegał jej popularność jako zagrożenie dla niemieckich interesów.

Słynne powiedzenia Królowej Matki

Królowa Matka stała się szczególnie popularna wśród Brytyjczyków, kiedy to odmówiła ewakuacji jej oraz najbliższych z bombardowanego przez Niemców Londynu do Kanady lub USA.

Dzieci nigdzie nie pojadą beze mnie. Ja nie opuszczę króla. A król nigdy nie wyjedzie - powiedziała wówczas.

Tu warto dodać, że królewski pałac był bombardowany dziewięć razy. Po jednym z nalotów Królowa Matka raz jeszcze zasłynęła swoją wypowiedzią.

Właściwie cieszę się, że zostaliśmy zbombardowani, Teraz wreszcie mogę spojrzeć East Endowi w oczy - skomentowała.

Latem 1951 u króla Jerzego VI wykryto nowotwór płuc i gardła. Zmarł niespełna rok później. Po jego śmierci na tronie zasiadła królowa Elżbieta II. Dla odróżnienia jej matka otrzymała tytuł Jej Królewska Mość Elżbieta Królowa Matka. Po śmierci króla dalej wypełniała reprezentacyjna obowiązki. Odbywała liczne podróże zagraniczne, a także patronowała bądź przewodziła ponad 300 organizacjom. Jest też jedyną kobietą w historii, która nosiła tytuł honorowy lorda strażnika Pięciu Portów.

Rodzina królewska East News

Królowa Matka do dziś jest uważana za jedną z najpopularniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie ma co się dziwić. Zasłynęła nie tylko długowiecznością (dożyła 102 lat), ale też tym, że miała słabość do drogich zakupów i koni wyścigowych. W 2002 znalazła się na 61. miejscu w plebiscycie 100 najwybitniejszych Brytyjczyków. Choć na dobre przylgnął do niej tytuł Królowej Matki, to ona sama nigdy nie ukrywała, że nie chciała być monarchinią.

