Jeff Bezos, założyciel Amazona, na początku roku 2019 roku zdecydował się rozwieść z żoną. Po 25 latach małżeństwa z MacKenzie Bezos złożył pozew rozwodowy. Już wtedy nie ukrywał, że zakochał się w amerykańskiej dziennikarce Lauren Sanchez. Do tej pory tworzą szczęśliwy związek. Niedawno kupili kolejny dom.

REKLAMA

Jeff Bezos - tak wygląda jego dom

Bezos jest uznawany za najbogatszego człowieka na świecie. W lipcu jego majątek wynosił 172 miliardów dolarów i według ekspertów niedługo przekroczy granicę 200 miliardów. Takiej fortuny nie uszczuplił nawet rozwód. Według zawartej umowy MacKenzie otrzymała od męża 4 proc. akcji Amazona, czyli ok. 38 miliardów dolarów. Tym samym było to najdroższe rozstanie świata. Jeff swoje pieniądze lokuje w m.in. nieruchomości. Ostatnio kupił dom za 10 milionów. Znajduje się on w okolicy posiadłości Bezosa położonej w dolnej dzielnicy Benedict Canyon w Beverly Hills. Za nią zapłacił nieco więcej - bo aż 165 milionów dolarów. Należała ona do Jacka Warnera Davida Geffena.

Najnowszy nabytek szefa Amazona ma 3 sypialnie oraz 4 łazienki. Wewnątrz znajduje się m.in. sala multimedialna i biblioteka. Na zewnątrz mieszkańcy mają do dyspozycji dziedziniec, przydomowe ogrody warzywne i różane, a także ogrodzony ogród przed domem i garaż dla dwóch samochodów. Budynek został zbudowany w 1930 roku. Nie wiadomo jednak, w jakich celach Bezos kupił nowy dom. Osoby z jego otoczenia twierdzą, że może urządzi w nim luksusowe biuro lub zakwateruje tam wybranych pracowników. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii.

Musimy przyznać, że wnętrza nie są urządzone zbyt luksusowo. Znacznie okazalej prezentują się domy np. Natalii Siwiec czy Małgorzaty Rozenek.