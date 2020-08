Joanna Kulig o macierzyństwie i karierze. "Miałam doły, płakałam. Bycie aktorką i mamą jest sprzeczne"

W lutym 2019 roku Joanna Kulig po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej syn. Aktorka rodziła w luksusowej klinice w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkała ze względu na promocję "Zimnej wojny", która była nominowana do Oscara, oraz późniejszych zobowiązań zawodowych. Gwiazda rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego, jednak teraz podczas festiwalu Pol’and’Rock opowiedziała, czy udaje jej się łączyć macierzyństwo z pracą.

REKLAMA

Joanna Kulig o macierzyństwie i karierze

Aktorka zaszła w ciążę w momencie, gdy jej kariera nabierała tempa. "Zimna wojna" została doceniona przez krytyków i walczyła o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a Joanna otrzymała propozycje zawodowe z zagranicy. O rolę w produkcji Netfliksa pod tytułem "The Eddy" starała się jeszcze zanim spodziewała się dziecka. Jednak na castingach pojawiła się już z widocznymi krągłościami.

Miałam wyznaczoną datę porodu, ale miałam też casting. Zaczęłam śpiewać. Pytali mnie: czy pani przygotuje 14 piosenek po angielsku? Mówiłam głupoty, ale chciałam bardzo. I udało się - wspominała w wywiadzie.

Zobacz wideo A było tak blisko!

Jednak nie ukrywa, że praca na planie i opieka nad małym dzieckiem była trudna do pogodzenia. Na początku zapewniała fanów, że daje radę. Dopiero teraz ze szczerością opowiedziała, że średnio jej wychodzi łączenie tych dwóch ról, i co więcej, nie lubi tego robić. Stara się, by mieć podział. Ale nie zawsze jej się to udaje. Gdy przez sześć miesięcy grała w "The Eddy" w Paryżu, syn był z nią. Nie raz miała kryzys i uchodziły z niej emocje.

Miałam doły, płakałam. Ale wszyscy w tym serialu przekraczali strefę komfortu. To było ekstremalnie trudne. Jak się skończyło, to było: uf, udało się. Jednak to pokazuje, że ma się ograniczony zasób energetyczny - podkreśliła.

Dodała też, że narodziny syna wpłynęły na jej podejście do samej siebie. "Zaczęła nienawidzić pewnych swoich cech, które sprawdzają się w zawodzie":

Bycie aktorką i mamą jest sprzeczne - uważa.

We Francji zabrakło przy nich męża Kulig, czyli Macieja Bochniaka. Reżyser pracował wtedy w Polsce. Niedawno aktorka przyznała, że rozłąka im nie sprzyjała, a w ich związku pojawił się kryzys. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Joanna Kulig złapała oddech

Zbawienny okazał się dla niej ostatni czas spowodowany obecną sytuacją. Przez kilka miesięcy mogła odpocząć i odciąć się od bodźców. Podczas izolacji nie tylko odbudowała relację z mężem, lecz także nabrała sił by móc realizować się w kolejnych projektach zawodowych. A tych, jak podkreśliła, nie brakuje. Talent Joanny został doceniony, a ona urosła do rangi gwiazdy, która nie musi chodzić na castingi. Producenci sami się do niej zgłaszają.