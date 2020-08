Michele Morrone to włoski aktor i muzyk, który o prawdziwej popularności może mówić dopiero od momentu, w którym zagrał w erotyku Blanki Lipińskiej. Śpiewający aktor zyskał miliony fanów na całym świecie, nic więc dziwnego, że dostaje coraz więcej ofert współpracy. Ostatnio sam pochwalił się, że już niedługo przeprowadza się do Hollywood, ponieważ będzie kręcił nowy film, "Ten dzień". W poniedziałek na jaw z kolei wyszło, że Morrone wziął udział w nowej kampanii włoskiego domu mody. Świetne zdjęcia!

Michele Morrone twarzą Dolce&Gabbana

Aktor ma powody do świętowania. Do tej pory Don Massimo z filmu "365 dni" był twarzą Dolce&Gabbana Man, a na Instagramie marki nie brakuje jego zdjęć. Po raz pierwszy Michele wziął udział w sesji promującej zarówno kolekcję męską, jak i damską. Zdjęcia do kampanii zostały wykonane w Neapolu, a przystojnemu Włochowi w czasie pracy towarzyszyła piękna modelka Chiara Scelsi.

Na udostępnionych przez firmę zdjęciach, Morrone w spodenkach i koszuli eksponuje tatuaże i mięśnie. Nie brakuje też "odważniejszych" stylizacji, bo aktor zapozował w bokserkach i męskim tank topie.

Warto wspomnieć o tym, że Michele Morrone jeszcze przed rozpoczęciem kariery aktorskiej pracował jako model. Na jego Instagramie nie brakuje zdjęć z profesjonalnych sesji.

