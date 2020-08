W styczniu Meghan Markle i Książę Harry zrezygnowali z pełnienia swoich ról w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz w biografii Meghan Markle na oficjalnej stronie rodziny królewskiej pojawiły się znaczne poprawki, o których poinformował "The Sun".

Jeszcze niedawno w zakładce "księżna Sussex" znajdowały się informacje dotyczący młodości Meghan, pomocy potrzebującym i zaangażowaniu w wolontariat, a także informacje dotyczące bycia feministką. Teraz na oficjalnej stronie można przeczytać o decyzji Meghan i Harry'ego dotyczącej odłączenia się od rodziny królewskiej. Z biografii zaś pozostało tyle, że Markle jest żoną księcia Harry'ego, z którym ma syna Archiego. Mimo to w tekście podkreślono, że para wciąż wspiera królową Elżbietę II i nie zapomina o poddanych.

Usunięto biografię Meghan Markle, ale nie zapomniano o życzeniach

Dziś Meghan Markle obchodzi trzydzieste dziewiąte urodziny. Z tej okazji na instagramowym profilu rodziny królewskiej pojawiły się życzenia dla księżnej.

Życzymy księżnej Sussex wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! - czytamy pod zdjęciem Meghan z królową Elżbietą II.

Wygląda na to, że relacje między "seniorami" a rodziną królewską nie są najgorsze. Zdjęcie wywołało jednak sporą burzę w komentarzach. Wielu obserwatorów nie popiera nazywania Meghan księżną, za to większość twierdzi, że życzenia dla Markle to miły gest ze strony pałacu.

Podziwiam nienaganny przykład przyzwoitości i dobrych manier, na które możemy liczyć ze strony brytyjskiej rodziny królewskiej

Jestem pewien, że będzie miała cudowny dzień z rodziną, ale nie zapominajmy, że chciała prywatności

Co za miły gest - pisali internauci.

Przypomnijmy, że żądna prywatności Meghan zaplanowała wyprawienie hucznego przyjęcie urodzinowego, które ma potrwać trzy dni. Warto dodać, że budżet wyniósł ponad 200 tysięcy dolarów, a na imprezie nie zabraknie celebrytów. Taka forma obchodzenia urodzin nie spodobała się Harry'emu, który wolałby spędzić ten dzień w nieco bardziej kameralny sposób,