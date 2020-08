Julia Wieniawa wypoczywa na łonie natury i uczy się łowić ryby. Nie jest jednak sama. Towarzyszy jej dawna sympatia

Julia Wieniawa ma za sobą intensywny czas, ale nie zapomina o odpoczynku. Po powrocie z wakacji na Sycylii, gdzie odwiedzała swojego partnera z "Tańca z gwiazdami", Stefano Terrazzino wybrała się na... ryby. Młoda gwiazda postanowiła nauczyć się tej umiejętności, czym pochwaliła się na Instagramie. Co więcej, podczas wypadu towarzyszył jej Nikodem Rozbicki.

REKLAMA

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Kuroczko podrywa Julię Wieniawę? Ma być nią oczarowany. Aktorka odniosła się do tego bardzo dosadnie

Julia Wieniawa na rybach z byłym chłopakiem

Julia Wieniawa jest obiektem zainteresowania mediów w całej Polsce. Nic dziwnego, że najbardziej interesujące jest jej życie prywatne. Młoda gwiazda związana była z aktorem Antonim Królikowskim, a potem z dużo starszym muzykiem Baronem (który teraz jest partnerem Blanki Lipińskiej). Obecnie Wieniawa skupia się na karierze i oficjalnie mówi się, że jest singielką. Jednak jej wakacje z Nikodemem zaskoczyły fanów. Choć podczas wspólnego wypadu towarzyszyli im znajomi, z pewnością ten czas spędzili też razem.

Córka rybaka - podpisała jedno ze zdjęć.

Julia Wieniawa Julia Wieniawa - Instagram

Julia Wieniawa Julia Wieniawa - Instagram



Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy widzimy Wieniawę u boku Rozbickiego. Ostatnim razem zostali przyłapani przez fotoreporterów podczas jednej z imprez. Aktorzy czule się do siebie przytulali i nie szczędzili romantycznych gestów. Warto dodać, że Julia i Nikodem znają się od wielu lat. Poznali się, gdy ta była jeszcze w związku z aktorem Antkiem Królikowskim. Podobno Julia i Nikodem od razu przypadli sobie do gustu, co potwierdziły zdjęcia paparazzi, na których czule się obejmowali. Zapewne nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że Julia związana była wtedy z Antkiem. To nie jednak koniec miłosnych wyczynów Rozbickiego.