Małgorzata Rozenek prezentuje ćwiczenia i narzeka na swój biust. "Jak mnie on już denerwuje"

Małgorzata Rozenek robi wszystko, by wrócić do formy. Uwagę internautów przykuł jednak dekolt gwiazdy. Naprawdę ma na co narzekać?

REKLAMA

Małgorzata Rozenek - Instagram

REKLAMA