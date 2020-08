Jak nie spalić się podczas letniego opalania? Dzięki tym radom twoja skóra zawsze będzie w idealnym kolorze

Promieniowanie słoneczne to niezastąpione źródło zdrowia i energii. Jednak nadmierne przebywanie na słońcu, a zwłaszcza opalanie, osłabia naturalne mechanizmy obronne skóry, co prowadzi do nadmiernego wysuszenia skóry, poparzeń, alergii oraz wielu innych nieodwracalnych zmian w skórze. Dlatego konieczna jest właściwa ochrona w postaci odpowiednich preparatów. Opracowana w laboratoriach firmy Ziaja słoneczna seria SOPOT SUN zapewnia kompleksową pielęgnację każdego rodzaju skóry, zarówno w trakcie jak i po opalaniu.

Rady przed opalaniem

Opalenizna pojawi się szybciej, jeżeli przed wyjściem na słońce użyjesz aktywatora opalania bądź masła kakaowego w spray’u. Należy pamiętać również o zastosowaniu odpowiedniego preparatu ochronnego w czasie przebywania na słońcu.

W pierwszych dniach opalania używaj preparatów o faktorze wysokim bądź bardzo wysokim, a dopiero kiedy skóra przyzwyczai się do działania promieni słonecznych stosuj preparaty z faktorem średnim bądź niskim.

Skuteczną ochronę przeciwsłoneczną warunkuje równomierne rozprowadzenie preparatów na skórze.

Pamiętaj o całorocznej ochronie ust i znamion stosując Sopot Sun na usta i znamiona SPF 30.

Unikaj przebywania na słońcu w godzinach południowych, kiedy ryzyko poparzeń słonecznych jest największe.

Po intensywnych kąpielach w wodzie i wytarciu ręcznikiem ponownie zastosuj preparat do opalania.

Każdorazowe nałożenie preparatu do opalania zapewnia skuteczną ochronę określoną numerem faktora, ale nie wydłuża czasu jego działania.

Pamiętaj o regularnym stosowaniu preparatów po opalaniu, aby właściwie nawilżyć i pielęgnować skórę

KOSMETYKI SOPOT SUN DO STOSOWANIA PRZED I PO OPALANIU

AKTYWATOR OPALANIA Z TYROZYNĄ

Przyspiesza proces opalania pod wpływem promieni słonecznych lub solarium.

Substancje aktywne: tyrozyna – stymulator melaniny, masło kakaowe, witamina E, prowitamina B5 (D- panthenol).

Orientacyjna cena na półce: 12 zł/150 ml.

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY SPF 30

Zwiększa aktywność włókien kolagenu i elastyny oraz skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek. Wspomaga odnowę komórkową skóry.

Substancje aktywne: alga Pelvetia o aktywności DHEA, fotostabilne filtry UVA i UVB.

Orientacyjna cena na półce: 10 zł/60 ml.

KREM DO CERY FOTOWRAŻLIWEJ SPF 25

Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry. Działa kojąco i osłaniająco na naskórek.

Substancje aktywne: fotostabilne filtry UVA i UVB, Bacocalmine, witamina E, prowitamina B5 ( D-panthenol).

Orientacyjna cena na półce: 9 zł/60 ml.

MLECZKO PO OPALANIU Z WAPNIEM KOJĄCO – CHŁODZĄCE SOPOT SUN

Likwiduje skutki nadmiernego przebywania na słońcu i zapewnia przyjemne uczucie chłodzenia wyraźnie obniżając temperaturę ciała. Stymuluje mechanizmy obronne, działa łagodząco i osłaniająco na naskórek.

Mleczko może być stosowane po opalaniu, również w solarium.

Substancje aktywne: kompleks wapniowy, substancja chłodząca, masło shea, witamina E, prowitamina B5 ( D-panthenol).

Orientacyjna cena na półce: 10 zł/200 ml.

ŻEL ŁAGODZĄCY PO OPALANIU SOPOT SUN

Łagodzi powierzchniowe podrażnienia skóry wywołane nadmiernym przebywaniem na słońcu lub opalaniem w solarium. Działa chłodząco, uspokajająco i osłaniająco na naskórek. Przynosi natychmiastową ulgę podrażnionej skórze.

Substancje aktywne: D- panthenol, alantoina, jony wapnia.

Orientacyjna cena na półce: 10zł/200 ml.

MLECZKO UTRWALAJĄCE OPALENIZNĘ SOPOT SUN

MORSKA OPALENIZNA

Wyraźnie przedłuża trwałość opalenizny pogłębiając jej odcień.

Substancje aktywne: niewielka ilość substancji brązującej, masło shea, witamina E, prowitamina B5 ( D- panthenol).

Orientacyjna cena na półce: 10 zł/200 ml.