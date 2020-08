Marcelina Zawadzka wróci do "Pytania na śniadanie"? Już wszystko jasne. Modelka rozwiała wszelkie wątpliwości

Marcelina Zawadzka w ciągu kilku ostatnich lat była jedną z większych gwiazd Telewizji Polskiej. Celebrytka występowała w najpopularniejszych formatach stacji. Prowadziła program "Pytanie na śniadanie", a także "The Voice of Poland". Jej świetna passa trwała w najlepsze, aż do czasu, gdy została jedną z oskarżonych o machlojki finansowe (o czym pisaliśmy tutaj). Od tamtej pory prezenterka nie pojawia się na antenie, a w kuluarach plotkuje się, że już na dobre pożegnała się z rolą prowadzącej śniadaniówki. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego.

Marcelina Zawadzka wróci do "Pytania na śniadanie"

Jeszcze niedawno dowiedzieliśmy się, że miejsce w "The Voice of Poland" po Marcelinie Zawadzkiej przejmie Małgorzata Tomaszewska. To tylko podgrzało plotki o odejściu modelki ze śniadaniówki. Sama zainteresowana nie komentowała sprawy wprost, a jedynie między słowami odnosiła się do sprawy.

Jeden z internautów wprost zapytał o jej powrót na kanapę "Pytania na śniadanie".

Marcela, wrócisz do "Pytania na śniadanie"? Brakuje nam ciebie - napisał.

Celebrytka nie zwlekała z odpowiedzią.

Tak. Dziękuję - odpisała Marcelina.

Wy również stęskniliście się za Marceliną w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie"?