Księżna Kate i książę William pokazali niepublikowane dotąd zdjęcie księcia Louisa

Księżna Kate i książę William cieszą się ogromną popularnością wśród Brytyjczyków, jak również internautów na całym świecie. Przyszli następcy brytyjskiego tronu starają się być jak najbliżej poddanych, a konto na Instagramie znacznie im to ułatwia. To właśnie tam dzielą się fotkami, które ukazują kulisy ich działalności, a także życia rodzinnego. Zdjęcia ich dzieci cieszą się ogromną popularnością, jednak jak się okazuje, nie wszystkie prezentowane są szerszej publiczności. Z okazji urodzin księcia Louisa do sieci wyciekła niepublikowana dotąd fotografia.

Niepublikowane dotąd zdjęcie księcia Louisa

Książę Louis 23 kwietnia obchodził swoje drugie urodziny. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej gromko składali mu życzenia, a spora część z nich pokusiła się również o wysłanie pisemnych życzeń. Jak się okazuje, mogli liczyć na odpowiedź z podziękowaniami, a także niepublikowane dotychczas zdjęcie. Pochwalił się tym jeden z niemieckich fanów, który zamieścił zdjęcie odebranej kartki na Instagramie.

Książę i księżna Cambridge doceniają miłą wiadomość dla księcia Louisa z okazji jego drugich urodzin. Została ona bardzo doceniona przez Jego Królewską Wysokość...- czytamy na kartce.

Musimy przyznać, że to bardzo miłe ze strony księcia Williama i księżnej Kate, że nie olewają listów od swoich fanów, a do tego jeszcze odsyłają podziękowania. Jesteśmy pod niemałym wrażeniem, a wy?

