Beyonce to bez wątpienia jedna z największych gwiazd na świecie. Na swoim koncie ma miliardy, a jej utwory stają się ponadczasowymi hitami. Wielu marzy o tym, by się z nią zaprzyjaźnić. Jedną z takich osób była m.in. Kim Kardashian. Piosenkarkę poznała też Meghan Markle. Była księżna spotkała się z nią na premierze filmu "Król Lew", gdzie serdecznie się przywitały.

Beyonce w butach od polskiej projektantki

Gwiazda wyznacza też trendy. To, co założy, kupują fani na całym świecie. Dlatego tak wielka radość zapanowała w polskim świecie mody. Okazuje się, że Beyonce ma w swojej kolekcji buty od polskiej projektantki. Pojawiła się w nich w nowym teledysku do utworu "Mood 4 Eva". Radosną nowiną pochwaliła się Magda Butrym, która zaprojektowała czarne klapki na szpilce. Znalazły się one w kolekcji jesień-zima 2018, a ich cena mieści się między dwoma a czterema tysiącami złotych. Nie ma ich jednak w sprzedaży.

Beyoncé w butach Magdy Butrym w swoim najnowszym teledysku "Mood 4 Eva" - brzmi wpis.

To bez wątpienia duży sukces. Gwiazda kocha modę, dlatego bardzo dba o to, w czym się pojawia. Wybierając szpilki od Magdy Butrym, pokazała, że docenia polskie marki. Jednak nie jest ona jedyną światową gwiazdą, która kupiła rzecz zaprojektowaną przez projektantkę. Jej projekty uwielbia wspomniana wcześniej Kim Kardashian. Celebrytka zachwyciła się stylizacją Butrym w jednej z paryskich knajp. Jej menedżerka zaprosiła projektantkę do stolika, co zaowocowało tym, że Kim chodziła w projektach Polki.