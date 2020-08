Hanna Lis wspomina rok 1996 i prowadzenie "Teleexpressu". Wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Spójrzcie na ten makijaż

Hanna Lis rozpoczęła karierę dziennikarską w 1993 roku. Początkowo współpracowała z Telewizją Polską, debiutując w programie "Teleexpress". Dziennikarka na Instagramie przypomniała współpracę w TVP1, udostępniając zdjęcie z popołudniowego programu informacyjnego.

Hanna Lis wspomina współpracę z TVP1

Wielu z nas wraca z sentymentem do lat 90. Dla niektórych były to lata młodości, a dla innych czas dziecięcych harcy. Na Instagramie funkcjonuje profil, który przypomina wydarzenia z tamtego okresu. Ostatnio opublikowano zdjęcie Hanny Lis, która w 1996 roku prowadziła "Teleexpress". Dziennikarka udostępniła to archiwalne zdjęcie na swojej instagramowej relacji. Prezenterka opatrzyła zdjęcie roześmianymi emotikonami i gifem przestraszonego kota.

Hanna Lis screen Instagram/hanna_lis

Na udostępnionym zdjęciu Hanna Lis ma na sobie modną żółtą marynarkę, długie blond włosy zarzucone na jedną stronę. Dziennikarka ma wykonany bardzo popularny wtedy makijaż, czyli usta podkreślone brązową szminką. Prezenterka wyglądała pięknie!

Hanna Lis ostatnio świętowała 50. urodziny. Porównując starsze zdjęcia, można zauważyć, że dziennikarka pokochała medycynę estetyczną. Chętnie poprawia wygląd swojej twarzy. Do dziś jest aktywna fizycznie i może pochwalić się nienaganną sylwetką.

