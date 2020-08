Edyta Bartosiewicz pochwaliła się nową fryzurą. Prosta grzywka zaskoczyła fanów. Porównują ją do znanego muzyka

Edyta Bartosiewicz nie boi się eksperymentów i często modyfikowała swój wizerunek, do czego zdążyła już przyzwyczaić swoich fanów. Zapamiętana z początku kariery jako skromna brunetka z grzywką, szybko postawiła na odważne cięcia. Zawsze lubiła też bawić się kolorami, które nosiła na głowie. Miała rude, blond, a nawet niebieskie włosy.

Niedawno pisaliśmy o wizualnym powrocie Edyty do korzeni. Wtedy to piosenkarka zdecydowała się na nieregularną, dłuższą grzywkę i mocno wycieniowane włosy w brązowym odcieniu. Obserwatorzy byli zachwyceni nowym wyglądem Edyty i zauważyli, że fryzura zdecydowanie odmłodziła wokalistkę. Teraz Edyta Bartosiewicz przeszła kolejną metamorfozę na głowie.

Edyta Bartosiewicz w najnowszej wersji prosto z salonu fryzjerskiego

Edyta Bartosiewicz to ikona polskiej muzyki i choć zaczynała jeszcze w latach osiemdziesiątych, nadal jest o niej głośno w show-biznesie. Piosenki artystki zapisały się złotymi zgłoskami w historię polskiej muzyki rockowej.

Wokalistka potrafiła zaskoczyć wizerunkiem i nie bała się zmian. Ostatnio decyduje się jednak na coraz to bardziej klasyczne cięcia. Na swoim instagramowym profilu udostępniła zdjęcie prosto od fryzjera. Na najnowszej fotografii po metamorfozie gwiazda ma prostą grzywkę i włosy do ramion.

Świeży fryz, wprost spod nożyczek - napisała w poście Edyta Bartosiewicz.

Trudno nie porównać efektów przemiany do kultowej już fryzury, z jaką dał się zapamiętać Johnny Ramone. Internautom zdecydowanie przypadła do gustu ta nowa odsłona, co można przeczytać w komentarzach. Oczywiście nie brakło porównań. Fani zwrócili też uwagę na nawiązującą do metamorfozy koszulkę artystki.

Zmiana zdecydowanie na plus. Bardzo mi się podoba. Widać, że fryzjer to profesjonalista, super.

Ou! Fryzura Johnny'ego Ramone. Super

Ramones! - pisali obserwatorzy pod najnowszym zdjęciem.

Zgodzicie się z tym porównaniem?