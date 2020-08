To już pewne! Rafał Brzozowski poprowadzi kolejny program. Wygryzł Tomasza Kammela

Rafał Brzozowski ma swoje wymarzone pięć minut. Najpierw prowadził w TVP "Koło Fortuny", po czym zaoferowano mu rolę gospodarza w bardziej popularnym i chętniej oglądanym formacie - "Jaka to melodia". Oglądalność programu pokazała, że Brzozowski sprawdził się w tej roli. Teraz okazuje się, że zobaczymy wokalistę w kolejnym show TVP. Mowa o programie "The Voice Senior".

Rafał Brzozowski nowym prowadzącym "The Voice Senior"

W kolejnej, już drugiej, edycji "The Voice Senior" szykuje się spora zmiana. W roli gospodarza nie zobaczymy już bowiem Tomasza Kammela. Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl jego miejsce zajmie Rafał Brzozowski. Wokalista będzie prowadził program z Martą Manowską, która wspierała uczestników muzycznego show już w pierwszej jego odsłonie.

Rafał Brzozowski również potwierdził te doniesienia i nie kryje ekscytacji oraz radości.

Bardzo się cieszę, że będę mógł pracować z Martą, z którą się przyjaźnimy i świetnie się rozumiemy. Równie mocno cieszę się na spotkanie z seniorami, bo jak już wspominałem, chciałbym im pomóc przejść przez ten program z jak najmniejszą ilością stresu i jak największą dawką dobrej, pozytywnej energii. Nie mogę się doczekać spotkania z naszymi uczestnikami i poznania ich historii, bo wiem, że będę mógł czerpać z ich życiowej mądrości - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

"The Voice Senior" w nowym składzie

To nie jedyne zmiany, jakie zajdą w programie "The Voice Senior". Fotel jurorski opuściła bowiem Urszula Dudziak. Wokalistka w roli jurora będzie bowiem sprawdzała się w bliźniaczym formacie TVP "The Voice of Poland”. Póki co nie wiadomo, kto obok Marka Piekarczyka, Alicji Majewskiej i Andrzeja Piasecznego będzie oceniał wokalne zdolności seniorów.

Przypominamy też, że spore roszady zaszły też we wspominanym już "The Voice of Poland". Gospodynią jedenastej odsłony show nie będzie już Marcelina Zawadzka. W tej roli zadebiutuje Małgorzata Tomaszewska. Myślicie, że to dobre zmiany?