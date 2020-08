Justyna Żyła miała nie komentować nowej miłości Piotra, ale znowu nie mogła się powstrzymać. Zrobiła to jednym zdjęciem

Relacje Piotra Żyły z byłą żoną Justyną Żyłą nie są najlepsze. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że skoczek narciarski spotyka się z dużo młodszą gwiazdą stacji TVN. Marcelina Ziętek, bo tak nazywa się jego partnerka, niedawno skończyła 23 lata, a widzom znana jest z ról w serialu "Szkoła" czy "19+". Para długo ukrywała związek i nie chciała komentować doniesień. Jednak gdy Justyna Żyła odniosła się do relacji byłego męża, mówiąc, że jest to przykra i krepująca sprawa, Piotr postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Krótko po tym na Instagramie sportowca pojawiło się zdjęcie dwóch par stóp w kolorowych skarpetkach. Z profilu Marceliny dowiedzieliśmy się, że właśnie tak świętowali jej urodziny. Następnie prawie takie samo zdjęcie opublikowała Justyna. Przypadek?

REKLAMA

ZOBACZ TAKŻE: Justyna Żyła odcina się od związku byłego męża. ''Kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły to dla mnie od lat żadna nowość''

Justyna Żyła dogryza byłemu mężowi?

Nie wiemy, czy zabieg Justyny był umyślny, ale trzeba przyznać, że zdjęcia były bardzo do siebie podobne. Dodatkowo na fotografii celebrytka dodała hasztag #LOVELIKE. Wojna tocząca się między zwaśnionymi byłymi małżonkami trwa nadal i nic nie wskazuje na to, by szybko się zakończyła.

Justyna Żyła Justyna Żyła - Instagram

Zobacz wideo Justyna Żyła ma nowego partnera?

Kim jest Marcelina Ziętek?

Marcelina Ziętek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale nie afiszuje się związkiem z Piotrkiem. Kilka razy udostępniła zdjęcia z partnerem, jednak zadbała o to, by nie zdradzać jego tożsamości. Jej profil śledzi ponad 38 tysięcy obserwujących, jednak teraz ta liczba z pewnością urośnie. Marcelina Ziętek próbowała swoich sił w konkursach piękności. Ma nawet na swoim koncie pierwsze sukcesy. Zdobyła tytuł Miss Południa Nastolatek, a także Miss Foto Południa Nastolatek. Jest absolwentką Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.