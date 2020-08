Zosia Ślotała na zdjęciu z siostrą. Internauta: Bez urazy, Ania piękniejsza. Stylistka odpowiedziała

Zosia Ślotała jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale strzeże prywatności i konsekwentnie nie pokazuje twarzy dzieci. Na instagramowym koncie stylistki trudno znaleźć też zdjęcia, na których celebrytka pozuje z rodziną. A jednak! Tym razem Ślotała zrobiła wyjątek i udostępniła nie tylko zdjęcie, na którym pozuje u boku siostry, ale też nagrania.

Zosia Ślotała z siostrą Anną

Zosia Ślotała pochwaliła się fotografią, na której pozuje ze swoją siostrą Anną. Już na pierwszy rzut oka widać, że obie panie są do siebie bardzo podobne. Podobieństwo jest tym bardziej widoczne, że do zdjęcia obie pozowały w identycznych strojach. Ślotała zdradziła, że bliźniacze stylizacje nie były zamierzone, to jedynie dzieło przypadku.

SISTER time is the BEST time. Klasyk - umawiam się z siostrą na lunch i przychodzimy (nieświadomie) ubrane tak samo... biała koszula i identyczne spodnie - śmiała się gwiazda.

Fani komentują

Pod zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zdecydowana większość z nich to komplementy skierowane do obu pań.

Obie cudowne.

Jesteście przepiękne! A klasyczny styl zawsze wygra.

Fajnie wam, że macie siebie! Kochane siostry, jesteście szczęściarami - pisali.

Jednak nie wszyscy mieli tyle wyczucia. Jedna z internautek nie mogła powstrzymać się od uszczypliwości.

Bez urazy, siostra piękniejsza - czytamy.

Ślotała nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi i przy okazji pokazała klasę.

Dziękuję w jej imieniu - napisała.

Komentarze na instagramowym koncie Zosi Ślotały Screen miss_zi/Instagram

W ten sposób Zosia zamknęła dyskusję i pokazała, że ma dystans.