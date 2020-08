Jerzy Stuhr czuje się już znacznie lepiej. Jest pierwsze nagranie aktora po pobycie w szpitalu!

W nocy z 12 na 13 lipca do jednego z krakowskich szpitali trafił Jerzy Stuhr. Aktor został przetransportowany helikopterem z Nowego Targu, gdzie doznał udaru. Stan jego zdrowia był bardzo poważny i lekarze nie wykluczali najgorszego. Szybka interwencja uratowała gwiazdora i pod dwóch tygodniach wyszedł ze szpitala. Teraz do sieci trafiło pierwsze nagranie z panem Jerzym w roli głównej. Widać, że powoli wraca do siebie.

Pierwsze nagranie Jerzego Stuhra po przebytym udarze

Widzów Polsatu czekała w niedzielę niespodzianka. W wieczornych "Wydarzeniach" wyemitowany został materiał o chorym chłopcu, któremu życzenia złożył Jerzy Stuhr. Aktor był wspierany przez młodego fana i teraz postanowił mu publicznie podziękować, nagrywając krótki film.

Cześć Piotrek, wszystkiego najlepszego dla Ciebie - powiedział Pan Jerzy, uśmiechając się.

Głos zabrał również Maciej Stuhr, który nie krył radości z faktu, że tata czuje się już znacznie lepiej.

"Odpukać", na dziś stan jest świetny i samopoczucie dobre. Tato jest bardzo pogodny i bardzo radosny. Przechodziliśmy zawały z tatą i chorobę nowotworową, a teraz udar mózgu. Kiedyś w harcerstwie była taka sprawność: "trzy pióra". Te makabryczne "trzy pióra" są zdobyte i, póki co, wydaje się, że sobie z nimi poradził. Wielka opatrzność nad nim czuwa - słyszymy.

Cieszymy się, że pan Jerzy wraca do siebie. Mocno wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję oglądać go na deskach teatru. Dużo zdrowia dla Pana!

