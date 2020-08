Julia Wieniawa ma za sobą intensywny czas. Po powrocie z wakacji na Sycylii, gdzie odwiedzała swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami, Stefano Terrazzino, na dobre wróciła do pracy. Ambitna gwiazda regularnie wrzuca na swój instagramowy profil zdjęcia z planów zdjęciowych. Ostatnio pojawiła się też na nagraniach panelu jurorskiego do programu "Top Model". W weekend Julia odpoczęła jednak od pracy i wybrała się na wesele.

Julia Wieniawa na weselu

W niedzielne popołudnie Julia Wieniawa zdradziła swoim instagramowym obserwatorom (a tych ma już ponad milion), że bawi się na weselu. Najpierw zamieściła zdjęcie stołu oraz winietki, a następnie pochwaliła się swoją weselną kreacją. Cóż, trzeba przyznać, że Julka zaszalała. Krótka sukienka z odsłoniętymi plecami i głębokim dekoltem z pewnością była jedną z najodważniejszych wśród gości.

Wybór Julii nas nie dziwi. W końcu jest młoda i regularnie pracuje nad swoją sylwetką. Nie ma się więc, co dziwić, że chętnie pokazuje wysportowane ciało. Nie jesteśmy jednak przekonani, czy taka kreacja jest adekwatna od okazji. Niepisana zasada mówi, że to panna młoda ma wyglądać najlepiej i najbardziej rzucać się oczy. Niewykluczone, że dzięki takiej sukience to właśnie Julka skradła całe show.

Podobne dyskusje wywołało jedno z ostatnich zdjęć Sylwii Bomby. Uczestniczka "Gogglebox" zaprezentowała swoją suknię na wesele. Sęk w tym, że była biała. Część internautów uznała to za niestosowne.

