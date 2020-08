Transseksualna uczestniczka "Top Model" pozuje bez bielizny. Wygląda bardzo kobieco. "Petarda!"

We wrześniu TVN wyemituje ósmą już edycję "Top Model". Z każdym kolejnym sezonem telewizyjny program zyskuje wiernych fanów, a show-biznes nowych celebrytów. To w końcu dzięki udziałowi w tym show karierę rozpoczęły Karolina Gilon, Katarzyna Szklarczyk, Jacob Kosel, czy Karolina Pisarek. W domu modeli i modelek mieszkało jednak wiele innych, często barwnych postaci. Do takich z pewnością należała Kamila Warzecha - uczestniczka szóstej edycji. Zajrzeliśmy na jej instagramowy profil. Transseksualna celebrytka mocno się zmieniła. Zapozowała nawet bez bielizny.

REKLAMA

POLECAMY: Pamiętacie Kasię Smolińską z "Top Model"? Niedawno świętowała "ostatnie dwudzieste" urodziny. Ależ się zmieniła!

Zobacz wideo Przerwy w nagraniach "Top Model" Joanna Krupa spędza ze swoją córeczką

Kamila Warzecha z "Top Model" intryguje internautów zdjęciem bez bielizny

Kamila wzbudzała w programie sporo emocji głównie przez to, że jest osobą transseksualną. Choć na sesjach zdjęciowych wychodziła bardzo kobieco, szybko odpadła z show i usunęła się w cień. Dziś jest bardzo szczęśliwa i wysportowana. W piątek opublikowała w sieci naprawdę gorące zdjęcie. Warzecha pozuje przed lustrem w łazience i wszystko wskazuje na to, że nie ma na sobie bielizny, bo po prostu jej nie widać. Widać natomiast pięknie wyrzeźbiony brzuch.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci ochoczo komplementowali byłą uczestniczkę "Top Model".

No wow! Dziewczyno, jesteś piękna!

Petarda!

Cudnie! Uczesanie szałowe.

ZOBACZ TEŻ: Joanna Krupa zbanowała występ Pisarek w jury "Top Model"? "Nie może znieść, że Karolina odbiera jej zainteresowanie" [TYLKO U NAS]