"Titanic". Jak dziś wyglądają bohaterowie kultowego filmu? Niektórzy zmienili się nie do poznania

"Titanic" to bezapelacyjnie jedna z największych i najlepszych produkcji wszechczasów. Choć film miał premierę w 1997 roku, do dziś cieszy się ogromną rzeszą fanów. Prawie każda emisja w telewizji cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a sceny i kultowe cytaty wspominamy do dzisiaj. Ponadto otworzył drogę do kariery wielu aktorom, szczególnie odtwórcom głównych ról, czyli Kate Winslet i Leonardowi DiCaprio. A co z odtwórcami pozostałych ról? Zobaczcie, jak się zmienili.

"Titanic". Jak zmienili się aktorzy?

Narzeczony Rose

W rolę narzeczonego Rose i czarną postać wcielił się Billy Zane. Można śmiało powiedzieć, że jego kariera aktorska skończyła się na roli Caledona Nathana Hockley w "Titanicu". Po premierze filmu nie zagrał już w równie dobrych produkcjach. Zawodowo pełnił funkcję prezesa firmy produkcyjnej Francesco Fucilla Film production company. Jego obecną partnerką jest Candice Neil.

Billy Zane jako Caledon Nathan Hockley. East News

Margaret Molly Brown

To z pewnością jedna z najbarwniejszych i najbardziej lubianych postaci w filmie. Wcieliła się w nią Kathy Bates. Aktorka po premierze "Titanica" miała jeszcze masę sukcesów aktorskich. Zdobyła nawet Oscara za rolę w horrorze "Misery". Mogliśmy ją zobaczyć także w znanym serialu "Amercian Horror Story".

Kathy Bates jako Margaret 'Molly' Brown. East News

Ruth DeWitt Bukater - matka Rose

W postać Ruth wcieliła się Frances Fisher, amerykańska aktorka brytyjskiego pochodzenia. Jej rola wzbudziła duże emocje. Była apodyktyczną matką Rose, która niewielu osobom przypadła do gustu. Jednak trzeba przyznać, że rolę odegrała świetnie. Dziś prowadzi spokojnie życie i mieszka w Wielkiej Brytanii.

Frances Fisher jako Ruth DeWitt Bukater. East News

Urocza Cora

To dziewczynka, którą twarz widzowie zapamiętali na długie lata. Jej postać zagrała 9-letnia Alex Owens-Sarno. Choć w filmie odegrała krótki epizod, rola diametralnie zmieniła jej życie. Na stałe zaszczepiła w Owens-Sarno miłość do przemysłu filmowego. Dziś jest już dorosłą kobietą, która nadal kocha aktorstwo, ale głównie skupia się na jodze. Mimo upływu lat, widzowie bez problemu rozpoznają w niej piękną twarz Cory.

Alex Owens-Sarno mat prasowe/ Alex Owens-Sarno - Instagram

Kapitan Edward John Smith

Postać Edwarda została zagrana przez Bernarda Hilla. Jednak rola w "Titanicu" to nie jedyna jego znana postać. Wcielił się także w króla Rohanu Théodena w filmach Petera Jacksona "Władca Pierścieni: Dwie wieże" i "Władca Pierścieni: Powrót króla".

Bernard Hill jako kapitan Edward John Smith. East News

Konstruktor Thomas Andrews

Ta postać przypadła kanadyjskiemu aktorowi Victorowi Garberowi. Mogliśmy go zobaczyć jeszcze w takich produkcjach jak: "Legalna blondynka", "Źródło młodości" czy "Bezsenność w Seatlle".

Victor Garber eastnews

Rose DeWitt Bukater

Ta postać przyniosła sławę Kate Winslet. Z tę rolę była nominowana do Oscara. Choć wtedy go nie wygrała, w końcu Akademia Filmowa ją doceniła. W 2008 roku zdobyła Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie "Lektor". Prywatnie Kate Winslet była trzykrotnie żonata i jest mamą trójki dzieci. W 2012 aktorka została uhonorowana przez królową Elżbietę II Komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego.

Kate Winslet jako Rose DeWitt Bukater. East News

Jack Dawson

To rola wyjątkowego Leonardo DiCaprio. Postać Jacka otworzyła mu drzwi do światowej kariery. Po premierze mogliśmy go zobaczyć w wielu produkcjach, m.in. w filmie "Incepcja", "Wilk z Wall Strett" czy "Złap mnie, jeśli potrafisz". Choć w swojej karierze był wielokrotnie nominowany do Oscara, dostał go dopiero w 2018 roku za rolę w filmie "Zjawa". Prywatnie do dziś przyjaźni się z Kate Winslet. Ma za sobą wiele związków, ale obecnie jego życiową partnerką jest Camila Morrone. Nie doczekał się jeszcze potomka.

Leonardo DiCaprio jako Jack Dawson. East News