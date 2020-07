Zajrzeliśmy na instagramowy profil nowej partnerki Piotra Żyły. Walentynki spędzili razem

Wydawało nam się, że po ostatniej publicznej dramie z udziałem Piotra Żyły oraz jego byłej małżonki Justyny, sytuacja nieco przycichnie. Nic bardziej mylnego! Do mediów przedostała się informacja o tym, że skoczek ma nową partnerkę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to 22-letnia gwiazda produkcji paradokumentalnych.

Marcelina Ziętek od dawna pokazywała Piotra Żyłę na Instagramie

Marcelina Ziętek, bo o niej mowa, od jakiegoś czasu występuje w serialu paradokumentalnym "19+". Jak na aspirującą celebrytkę przystało, chętnie udziela się też w mediach społecznościowych. Co prawda jej profil na Instagramie obserwuje "tylko" 35 tysięcy osób, ale coś nam mówi, że ta liczba szybko się podniesie. To stamtąd dowiedzieliśmy się, że nowa ukochana Piotra Żyły ma na koncie tytuły Miss Południa Nastolatek i Miss Foto Południa Nastolatek. Nie ma się więc, co dziwić, że chętnie wrzuca do sieci swoje zdjęcia.

Co ciekawe, dotarliśmy do publikacji Marceliny z lutego. Aktorka nie spędzała Walentynek sama. Na krótkim nagraniu pokazała, że całuje mężczyznę. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jest nim właśnie Piotr Żyła.

Na instagramowym profilu Ziętek nie brakuje innych zdjęć i filmików, na których zasłania twarz swojego partnera. Jak widać, miała ku temu powody. Parze długo udało się zachować swój związek w tajemnicy. Całą sytuację skomentowała już Justyna Żyła.

