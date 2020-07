Pandemia koronawirusa znowu zaczęła przybierać na sile. Ostatnio w Polsce, jak i w innych krajach europejskich notuje się skoki zachorowań. Większość państw zaczyna przygotowywać się do drugiej fali koronawirusa i powoli wprowadza obostrzenia. Niektóre gwiazdy bardzo poważnie wzięły do siebie sytuacje i stosują się do wszystkich obostrzeń, namawiając przy tym swoich fanów. Jedną z nich jest Magda Gessler, która była gościem w program "Uwaga", w którym sceneria to miejski autobus. Restauratorka namawiała widzów do noszenia maseczki ochronnej we wszystkich środkach transportu. Jednak internauci zauważyli jeden szczegół. Magda Gessler prosiła o rozwagę, a sama nie miała maseczki.

Magda Gessler przypomina o noszeniu maseczki

Wideo zamieściła na Facebooku. Z pewnością wyglądałoby to lepiej, gdyby sama nosiła maseczkę, o którą prosi innych. Wideo w krótkim czasie stało się hitem internetu.

Nosimy maseczki, dla róży dla możliwości podróży... Żeby nasze marzenia nie zostały jak nożem przecięte... Codziennie jesteśmy narażeni na ignorantów, brak wyobraźni. Ich nonszalancja może spowodować śmierć mam.... Najbliższych... Dzieci i tych najstarszych. Walczymy o normalne życie! Żeby wreszcie wróciło.

Pod postem pojawiła się wiele komentarzy zaszokowanych internautów.

Nie ma to, jak przekonywać do zakładania maseczki w transporcie publicznym będąc w autobusie bez maseczki.

Na filmiku ani jedna osoba jej nie ma.

Jak można nawoływać do noszenia maseczek, gdy takiej nie ma się na twarzy - czytamy w komentarzach.

A wystarczyło tylko samemu mieć maskę i nie byłoby sprawy. :)