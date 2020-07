Lara Gessler już niedługo zostanie mamą. Córka słynnej restauratorki przywita na świecie córeczkę, o czym przez przypadek poinformowała Magda Gessler. Gwiazda z dumną prezentuje na Instagramie ciążowe krągłości, nie chcąc jednak zbyt wiele mówić o swoim stanie błogosławionym. Lara przygotowuje się do roli matki jak najlepiej tylko potrafi. Zależało jej, by jeszcze przed rozwiązaniem wprowadzić się do nowego, większego mieszkania. Część jego wnętrz pokazał przyszły tatuś, siedząc nago (?) na krześle, zakrywając się stołowym blatem. Ukochana może być dumna?

Piotr Szeląg pozuje w nowym mieszkaniu. Internautka zażenowana

W czwartek późnym popołudniem na Instagramie Piotra Szeląga pojawił się nietypowy post. Mężczyzna chcąc pochwalić się nowym lokum, zapozował na krześle przy stole w kuchni z drewnianym zabudowaniem. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że prawnik wydaje się być nagi. Autorką zdjęcia jest Lara.

W eklektycznym nastroju. Stary bałagan w nowym porządku - napisał pod postem.

Zdecydowana część obserwatorów pozytywnie zareagowała na nowe ujęcie Piotra. Jedna z internautek była jednak, delikatnie mówiąc, zażenowana.

Nie wierzę, że prawnik czynnie wykonujący swój zawód wstawia takie fotki.

Cóż... Oceńcie sami.

