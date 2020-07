Informacja o związku Piotra Żyły zaskoczyła media w całej Polsce. Skoczek narciarski spotyka się z 22-letnią gwiazdą TVN, którą możecie znać z takich produkcji jak "Szkoła" czy "19+". Do tej pory Piotr Żyła robił wszystko, by związek zachować w tajemnicy. My postanowiliśmy zapytać Justynę Żyłę, czy zna jego nową partnerkę. Jej odpowiedź jest wymowna.

REKLAMA

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Żyła spotyka się z 22-letnią aktorką TVN-u! Wakacje już za nimi. Zdjęcia mówią same za siebie

Justyna Żyła o nowej partnerce Piotra Żyły

Justyna Żyła podkreśliła, że z powodu dzieci nie chce komentować związku byłego męża. Wie, że jest to delikatna sprawa i może negatywnie wpłynąć na dzieci.

Nie chce tego komentować dla dzieci. To od dawna przykra i krępująca sprawa.

Informację o nowym związku skoczka podał portal Pudelek. Jego wybranką jest Marcelina Ziętek, która znana jest dobrze widzom stacji TVN.

Marcelina mieszka w Cieszynie i auto Piotrka często stoi zaparkowane przed jej blokiem. Spotykają się już od dawna, na pewno od zeszłego roku. Kilka dni temu wybrali się razem na lody do popularnej wiślańskiej restauracji. Jeden z fanów poprosił Piotrka o autograf, ale on odmówił i szybko opuścili lokal.

Prawdopodobnie Piotr i Marcelina spotykają się już od dawna. 22-latka często publikowała jego zdjęcia na Instagramie, jednak za każdym razem zakrywała jego twarz. Następnym dowodem był fakt, że Piotr odpoczywał w tym samym miejscu, które relacjonowała Marcelina na InstaStories. Przypadek?

Teraz wszyscy czekają z niecierpliwością na wspólne zdjęcie pary. Swoją drogą Marcelina ma twardy orzech do zgryzienia. W końcu jest niewiele starsza od dzieci Piotrka.