Kilka tygodni temu amerykański policjant brutalnie zamordował czarnoskórego mężczyznę, przyciskając jego kark kolanem do ziemi. Mimo błagań George'a Floyda o zaprzestanie, funkcjonariusz nie przystał na jego prośby, co doprowadziło do zatrzymania pracy układu oddechowego. Zabójstwo uznane było za jawny akt rasizmu i braku tolerancji, w związku z czym na ulice największych miast Stanów Zjednoczonych wyszli ludzie, protestując przeciwko takim zachowaniom. Oburzone były również gwiazdy, zwłaszcza te czarnoskóre. Osobiście dotknęło to m.in. Beyonce, która zaangażowała się walkę o tolerancję wobec każdego człowieka. Nagrała utwór i właśnie wypuściła krótki film. Uwagę przykuwa Blue Ivy.

Beyonce pokazała ośmioletnią córkę. Wygląda bardzo dojrzale

Blue Ivy jest pierwszym dzieckiem państwa Carter. Beyonce poinformowała świat o ciąży w wyjątkowy sposób - pokazała zaokrąglony brzuch na scenie tuż po występie na gali MTV Video Music Awards. Dziś dziewczynka jest oczkiem w głowie muzycznej pary i chyba nikt nie ma wątpliwości, że rośnie na prawdziwą gwiazdę. W najnowszym klipie mamy wygląda na bardzo dojrzałą - ma mocny makijaż i jest bardzo elegancko ubrana. Na głowie ma złotą ozdobę, a na szyi olbrzymie perły.

Blue Ivy screen Instagram / @beyonce

Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem dziewczynki. W komentarzach nie brakuje opinii, że ośmiolatka jest łudząco podobna do sławnej mamy.

Blue Ivy to cała ty [Beyonce]!

Ale podobna do mamci!

Tak licznie pojawiające się komentarze nie dziwią. Beyonce i Jay-Z dawno nie pokazywali córki. O trzyletnich bliźniakach, Rumi i Sirze, nawet nie wspomnimy. Nimi małżeństwo nie chwali się praktycznie wcale.

