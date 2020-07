Katarzyna Łaniewska znana jest przede wszystkim z ról w serialu "Plebania" i filmów z serii "Kogel-Mogel". Niedawno pojawiła się informacja, że 87-letnia aktorka zdecydowała się zagrać w czwartej części tej kultowej komedii. Niestety, w wywiadzie dla portalu "Super Express" wyznała, że problemy zdrowotne bardzo przeszkadzają jej w pracy na planie. Katarzyna Łaniewska powoli traci wzrok.

Katarzyna Łaniewska na ekranie gości od lat. Mimo wieku nie zamierza wybierać się na emeryturę, dlatego też zdecydowała się na udział w czwartej części filmu "Kogel-Mogel". Jednak wiek daje się jej we znaki. Aktorka z powodu choroby oczu nie może uczyć się ról. Cierpi na zwyrodnienie plamki żółtej, które po czasie może przyczynić się do całkowitej utraty widzenia.

Aktorka ma za sobą już pierwsze próby leczenia wady wzroku. Wydała już mnóstwo pieniędzy, jednak leki nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów.

Mimo trudności Katarzyna Łaniewska nie zamierza się poddawać. Wie, że czekają na nią fani komedii, dla których "Kogel-Mogel" nie może obejść się bez pani Solskiej.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć aktorce dużo zdrowia!