Tamara Arciuch należy do grona gwiazd, które chronią prywatność dzieci i nie pokazują ich wizerunku w mediach społecznościowych. Aktorka jednak co jakiś czas dodaje ujęcia z pociechami, lecz zrobione są tak, by nie móc ich rozpoznać. Teraz na Instagramie pojawiło się zdjęcie jej córki - czteroletniej Nadii. Internauci są zgodni, że dziewczynka to wykapany tata.

Tamara Arciuch pokazała córkę

Nadia przyszła na świat pod koniec listopada 2016 roku. Szczęśliwi rodzice opublikowali wtedy post na Instagramie, w którym podzielili się z fanami radosną nowiną. Córka szybko stała się oczkiem w głowie rodziców. Mała Nadia nie tylko skradła serca rodziców, ale i domowego pupila. Na zamieszczonym zdjęciu widzimy, jak bawi się z pieskiem.

Przyjaźń niejedno ma imię - podpisała post Tamara.

Tamara Arciuch córka Tamara Arciuch - Instagram

Nie trzeba było czekać długo na reakcje internautów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów. Mimo że nie widać całej buzi dziecka, fani są przekonani, że Nadia podobna jest do taty.

Patrząc na profil, to chyba tatusiowa mała kopia.

Z profilu cały tata. Śliczne włoski!

Cały tatuś - czytamy w komentarzach.

Nadia jest drugim dzieckiem Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. Para w 2009 roku została rodzicami Michała. Wspólnie wychowują też syna aktorki - Krzysztofa - z poprzedniego małżeństwa z Bernardem Szycem. Fani serialu "Niania" mogą go pamiętać z małej roli, którą dostał w jednym odcinków, czym pochwaliła się jakiś czas temu jego mama.